ضربة جزاء تمنح روما «أول فرحة» في «يوروبا ليج»

روما (أ ف ب)



حقق روما الإيطالي انتصاره الأول في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم في نسختها الجديدة، بفوزه على دينامو كييف الأوكراني 1-0، ضمن الجولة الثالثة.

ويدين روما بفوزه إلى الوافد الجديد من جيرونا الإسباني المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك الذي سجل هدف اللقاء في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، بعد خطأ من تاراس ميخافكو على توماسو بالدانسي داخل المنطقة المحرّمة.

وبات دوفبيك أول لاعب أوكراني يسجل في مرمى فريق من بلاده في «يوروبا ليج» حسب «أوبتا» للإحصاءات.

وكان روما اكتفى بنقطة «يتيمة» من المرحلتين الماضيتين، بعد تعادل أمام أتلتيك بلباو الإسباني 1-1، وخسارة أمام إلفسبورج السويدي 0-1.

ويواجه نادي العاصمة الإيطالي ظروفاً صعبة هذا الموسم، بعدما أطاحت إدارة النادي أيقونته دانييلي دي روسي، من قيادة الفريق، وعينت الكرواتي إيفان يوريتش بدلاً منه، حيث يحتل حالياً المركز العاشر في ترتيب الدوري المحلي.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات مع ثمانية فرق مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار.

يتأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة لتحديد الفرق الثمانية الأخرى، وتخرج الفرق الباقية.

وارتقى أياكس الهولندي إلى الصدارة برصيد 7 نقاط بفوزه العريض على مضيفه قره باج الأذربيجاني 3-0.

واستفاد أياكس من النقص العددي في صفوف قره باج الذي خاض اللقاء بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعب وسطه البرازيلي جوليو روماو، بعد 15 دقيقة من صافرة البداية، ليسجل ثلاثيته عبر كينيث تايلور (36) وفوت فيخورست (74 من ضربة جزاء) والإنجليزي تشوبا أكبوم (77).

وعاد الحكم ليرفع البطاقة الحمراء في وجه إلفين كافارجولييف في الدقيقة 79، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بتسعة لاعبين.

وانتزع أياكس المركز الأول موقتاً بفارق الأهداف عن جالطة سراي التركي الفائز على ضيفه إلفسبورج 4-3 في إسطنبول في افتتاح الجولة، بانتظار بقية المباريات.

ولحق أينتراخت فرانكفورت الألماني الثالث وميدتيلاند الدنماركي الرابع بكل من أياكس وجالطة سراي وبودو جليمت الفائز على مضيفه براجا البرتغالي 2-1، بفوز الأول على ضيفه أر أف أس اللاتفي بهدف السويدي هوجو لارسون (79)، والثاني على ضيفه سان جيلواز البلجيكي 1-0، سجله السنغالي عثمان دياو (18).

وحقق ريال سوسيداد الإسباني فوزه الأول في المسابقة، وجاء على حساب مكابي تل أبيب الإسرائيلي 2-1، على غرار فيرينتسفاروش المجري الفائز على ضيفه نيس الفرنسي 1-0.

وقلب باوك اليوناني تأخره بهدفين أمام ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي إلى تعادل قاتل 2-2، مستفيداً من طرد مدافع الأخير الليبيري سامبسون دوي جونيور (70).