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الرياضة

«أبوظبي إكستريم» تعلن نجاح فعاليات «الوزن الرسمية»

«أبوظبي إكستريم» تعلن نجاح فعاليات «الوزن الرسمية»
25 أكتوبر 2024 00:06

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «أبوظبي إكستريم» (ADXC 6)، عن نجاح تنظيم فعالية «الميزان الاحتفالي»، والتي تشمل المواجهة بين اللاعبين المشاركين، تمهيداً لانطلاق منافسات البطولة الجمعة على صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، بحضور عبدالمنعم الهاشمي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجوجيتسو، رئيس شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية وطارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، ومحمد الحوسني عضو اللجنة المنظمة ومنظم النزالات الرسمي لبطولة أبوظبي إكستريم، ورودريجو فاليريو، عضو اللجنة المنظمة للبطولة. 
وكشفت اللجنة المنظمة للحدث الانتهاء من كافة إجراءات الوزن وترتيبات انطلاق البطولة، وسط حضور جماهيري لافت، كما كشفت عن نفاذ التذاكر نظراً للأقبال الكبير من جانب الجماهير، ولجميع الجنسيات الشغوفة بالفنون القتالية والجوجيتسو المتطلعة لمشاهدة نخبة من أبطال العالم في قفص النزال. 
يُتوقع أن تشهد النسخة السادسة المرتقبة من البطولة منافسات قوية، بفضل القوانين والقواعد المبتكرة التي تم تطويرها لتعزيز الحماس والتحدي في رياضة «الجرابلنج»، والجوجيتسو، مما أسهم في إحداث نقلة نوعية على الساحة الدولية، وإضافة قيمة جديدة لـ «أبوظبي إكستريم» يزيد من إثارة النزالات وشغف الجماهير. 
وتنطلق المنافسات بداية من الساعة 7 مساء الجمعة، وحتى 12 منتصف الليل وتضم 15 نزالاً، يشمل 30 لاعباً من أبرز نجوم العالم في الفنون القتالية المختلطة والجوجيتسو قادمين من البرازيل، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، كازاخستان، البرتغال، روسيا، النمسا، البحرين، طاجيكستان، بيلاروسيا، المغرب، اليابان، فرنسا، إيطاليا والكاميرون. 
ويشهد الحدث الرئيس للبطولة نزالاً يجمع البريطاني محمد موكاييف والبرازيلي روجيريو بونترين، في الوزن المفتوح، على أن يواجه البرازيلي جانسن جوميز مواطنه وأندرسون فيريرا في الوزن المتوسط، وفي الوزن الخفيف يلتقي الكازاخستاني كوات أخميتوف الأميركي باتشي ميكس.
كما يشمل الحدث الرئيس المشترك نزالاً يجمع الروسي تاجير أولانبيكوف والبرازيلي جوسيه فورميغا، كما يواجه البرازيلي إيساكي باهينسي، البرتغالي برونو ليما.
من جهته، أكد محمد موكاييف، الذي يستعد لمواجهة روجيريو بونترين في الحدث الرئيس لفئة الوزن المفتوح، عزمه على تقديم أفضل ما لديه للفوز، وقال أشعر بحماس كبير، وأنا على أتم الاستعداد لدخول القفص وخوض النزال، مما سيضيف المزيد من الإثارة، وهدفي واضح وهو الفوز وإسعاد جماهيري. 
من جانبه، عبر باتشي ميكس، الذي يواجه كوات أخميتوف في «الحدث الرئيس»، عن سعادته بمواجهة لاعب من كازاخستان، المعروفة بمهارات لاعبيها وقوتهم، وفي الوقت نفسه لديه من المهارات التي تمكنه من إخضاع خصمه وتحقيق الفوز.
أما الروسي تاجير أولانبيكوف، الذي يواجه جوسيه فورميجا في النزال المشترك، أشار إلى التحدي الكبير الذي يمثله خصمه البرازيلي، وقال أعرف أن المدرستين الروسية والبرازيلية معروفتان بالقوة والمهارة العالية، وقد استعديت للمواجهة عبر تدريبات مكثفة وتحليل دقيق لأسلوب الخصم.
وفي السياق أشاد اللاعبون بتجهيزات اللجنة المنظمة للبطولة ومراحل الاستعداد لانطلاق المنافسات، وأكدوا على أن العاصمة أبوظبي، لطالما تبهر الرياضيين حول العالم، من حيث دقة التنظيم، وأنهم كرياضيين يسعون بقوة إلى تحقيق الإضافة في النسخة السادسة المرتقبة، والتي انطلقت من أبوظبي واتجهت إلى محطتين عالميتين هما فرنسا والبرازيل. 

 

الإمارات
أبوظبي
عبدالمنعم الهاشمي
الجوجيتسو
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