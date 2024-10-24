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الرياضة

طحنون بن زايد: إنجازات «الدراجات» تعكس ريادة الإمارات عالمياً

طحنون بن زايد: إنجازات «الدراجات» تعكس ريادة الإمارات عالمياً
25 أكتوبر 2024 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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أعرب سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، عن فخره بإنجازات فريق الإمارات للدراجات خلال الفترة الماضية، والتي تكللت بالعديد من الألقاب والبطولات على كل المستويات، بما يعكس ريادة الإمارات في هذه الرياضة عالمياً.
وقال سموه، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «فخور بانتصارات فريق الإمارات للدراجات @TeamEmiratesUAE، واعتلائه منصات التتويج في البطولات العالمية لسباقات الدراجات، والتي تعكس ريادة دولة الإمارات في هذه الرياضة، كل التحية للدراجين وكافة القائمين على الفريق، متمنياً لهم مواصلة مسيرة الإنجازات، وحصد المزيد من الألقاب».

طحنون بن زايد
فريق الإمارات للدراجات
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دراجات الإمارات
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