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الرياضة

«الكلاسيكو الأول» لمبابي بذكريات التفوق على برشلونة

«الكلاسيكو الأول» لمبابي بذكريات التفوق على برشلونة
25 أكتوبر 2024 07:19

 
مراد المصري (أبوظبي)

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يخوض كيليان مبابي أول مباراة «كلاسيكو» في مسيرته، عندما يلتقي ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت، في «الجولة 11» ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم.
سيشارك الفرنسي في أول مباراة كبيرة في «الليجا»، بعد أن غاب عن «ديربي مدريد» بسبب الإصابة، وتعافى تماماً، وجاهز للمشاركة في «الكلاسيكو»، حيث سيواجه برشلونة بقميص ريال مدريد للمرة الأولى، ويهدف إلى مواصلة الأداء الجيد الذي يتمتع به ضد «البلوجرانا»، عندما كان لاعباً في باريس سان جيرمان.
وواجه مبابي برشلونة أربع مرات قبل ذلك، سجل فيها ستة أهداف، ليقصي الفريق «الكتالوني» مرتين من «دوري أبطال أوروبا».
ويمر مبابي بفترة جيدة، وسجل أحد أفضل أهدافه مع ريال مدريد، بتسديدة من مسافة بعيدة، في فوز فريقه على سيلتا فيجو خارج الديار في الجولة الماضية من الدوري، ليرفع رصيده إلى ستة أهداف في تسع مباريات خاضها في «الليجا».
ويأمل مبابي أن يبدأ مشواره الآن في «الكلاسيكو» بتحقيق الفوز، ويصمم على أن يظهر للعالم لماذا يُعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم، والأحسن في أكبر اللحظات، لذا فمن المتوقع أن يفعل ذلك هذا الأسبوع.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
برشلونة
كيليان مبابي
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