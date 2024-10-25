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الرياضة

الاتحاد يُضيق الخناق على الهلال

الاتحاد يُضيق الخناق على الهلال
25 أكتوبر 2024 07:34

الرياض (أ ف ب) 

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واصل الاتحاد انتصاراته ومطاردته للهلال «المتصدر»، بفوز صعب على الرياض «المنقوص» 1-0، في افتتاح مباريات المرحلة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم.
ويدين الاتحاد بفوزه إلى الفرنسي نجولو كانتي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد.
واستفاد الاتحاد من طرد لاعبه السابق والرياض الحالي زياد الصحفي بالبطاقة حمراء، وإكمال المضيف اللقاء بعشرة لاعبين «28».
ورفع الاتحاد رصيده في المركز الثاني إلى 21 نقطة، ولحق بالهلال الذي يستضيف التعاون «السبت» في الصدارة، بينما تجمد رصيد الرياض عند 13 نقطة في المركز الرابع.
وأهدر الفرنسي كريم بنزيمة فرصة هدف محقق للاتحاد، بعد عرضية من مواطنه موسى ديابي، قابلها الأول بتصويبة قوية مرت بجوار المرمى «15».
ونال الصحفي بطاقة حمراء، بعد تدخل عنيف على الجزائري حسام عوار «28».
وافتتح كانتي التسجيل للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
ومع بداية الشوط الثاني، تألق حارس الرياضي في التصدي لكرة الهولندي ستيفن بيرخوين «57».

السعودية
الدوري السعودي
الاتحاد السعودي
الهلال
كريم بنزيمة
نجولو كانتي
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