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الرياضة

اليونايتد وفناربخشه.. نزيف وطرد وإصابة!

اليونايتد وفناربخشه.. نزيف وطرد وإصابة!
25 أكتوبر 2024 07:47

 
إسطنبول (رويترز)

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واصل مانشستر يونايتد نزيف النقاط بتعادله 1-1 مع مضيفه فناربخشه، في الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما أهدر الفريق الإنجليزي تقدمه بهدف كريستيان إريكسن، عندما تلقى هدفاً سجله يوسف النصيري في مباراة شهدت طرد جوزيه مورينيو مدرب الفريق التركي.
ولعب جوشوا زيركزي تمريرة قصيرة إلى إريكسن الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 15 بتسديدة قوية من لمسة واحدة على حافة منطقة الجزاء.
وقبل نهاية الشوط الأول، تألق أندريه أونانا حارس اليونايتد بالتصدي لمحاولتين من فناربخشه الذي سعى بقوة لإدراك التعادل.
لكن أونانا لم يتمكن من التصدي لضربة رأس لعبها النصيري من عرضية آلان سانت-مكسيمين، بعد أربع دقائق من الاستراحة.
وحصل مورينيو مدرب فناربخشه على بطاقة حمراء قبل مرور ساعة من المباراة، بعد مناقشة محتدمة مع الحكم انتهت على ما يبدو باستخدام ألفاظ نابية.
ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي محاولات تذكر، لكن أنتوني لاعب يونايتد خرج محمولاً على «محفة»، بعد تعرضه للإصابة.
وحصد «اليونايتد» ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، بينما وصل فناربخشه، الذي لا يعرف الخسارة، إلى النقطة الخامسة. 

 

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
مانشستر يونايتد
تركيا
جوزيه مورينيو
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