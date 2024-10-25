ريال مدريد وبرشلونة.. «الرقم القياسي» يُشعل «الكلاسيكو»

مراد المصري (أبوظبي)



تشهد مباراة «الكلاسيكو» بين ريال مدريد وبرشلونة، يوم السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم، تحدياً خاصاً على صعيد الأرقام القياسية، وذلك مع سعي «البلانكوس» لمعادلة سلسلة عدم الخسارة التي يمكلها برشلونة تحديداً، والبالغة 43 مباراة من دون خسارة في الدوري، بين 2017 و2018.

ريال مدريد لم يعرف الخسارة في 42 مباراة على التوالي إلى الآن، محققاً 31 فوزاً، و11 تعادلاً، وتعود آخر خسارة له على ملعب جاره أتلتيكو مدريد 1-3 في 24 سبتمبر 2023.

ويتسلح ريال مدريد بسلسلة إيجابية أخرى، لأن المباراة تُقام على ملعبه «سانتياجو برنابيو»، حيث لم يعرف الخسارة لأكثر من عام في مختلف المسابقات، وتحديداً منذ 8 أبريل 2023، وخاض الفريق 39 مباراة على ملعبه، 29 منها في «الليجا»، محققاً 25 فوزاً، وأربعة تعادلات.

ولا شك أن إنهاء سلسلة عدم الخسارة ستكون تحدياً كبيراً لبرشلونة، بقيادة هانزي فليك، وفي حال أراد توسيع فارق النقاط الذي يفصله عن «الريال» في صدارة ترتيب الدوري هذا الأسبوع، فهذا ما يسعى لفعله، فيما يبذل «البلانكوس» قصارى جهده لمعادلة الرقم القياسي في سلسلة عدم الخسارة، والتساوي في عدد النقاط مع «البارسا».