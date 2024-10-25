«وعكة» تداهم ألونسو

مكسيكو سيتي (د ب أ)



أعلن فريق أستون مارتن، المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، عن غياب السائق الإسباني فرناندو ألونسو عن الفعاليات الإعلامية، قبل السباق رقم 400 في مسيرته في المكسيك في رقم قياسي.

وقال أستون مارتن عبر موقع (إكس): «تعرض فرناندو ألونسو لوعكة صحية، ولن يحضر فعاليات اليوم الإعلامي لسباق المكسيك، ويركز ألونسو على أن يكون جاهزاً بنسبة 100% للعودة المخطط لها للتجارب الحرة الثانية».

ولن يتواجد ألونسو في التجارب الحرة الأولى، حيث سيتواجد السائق البرازيلي فيليبي دروجوفيتش بدلاً منه.

ويشارك ألونسو «43 عاماً» في سباقات «الفورمولا-1» منذ عام 2001، وفاز بلقب بطولة العالم عامي 2005 و2006، وفاز بـ32 سباقاً، وصعد للمنصة 106 مرة، وبدأ السباق من المركز الأول 22 مرة، وسبق وأن اعتزل سباقات «الفورمولا-1» عام 2018، قبل أن يعود مجدداً في عام 2021 .

وقال ألونسو في تصريحات للمدونة الصوتية لـ «الفورمولا-1»: أن تصل إلى 400 سباق الآن فهذا رقم كبير، إنها الطريقة التي أتبعها لإظهار شغفي بتلك الرياضة وبـ «الفورمولا-1».