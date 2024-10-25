ماراثون الإمارات للدراجات المائية يجمع 58 متسابقاً في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تستضيف العاصمة بطولة ماراثون الإمارات للدراجات المائية السبت بجولته الأولى في حدث رياضي بحري استثنائي يجمع المهارة العالية والفن الرفيع في قيادة الدراجات المائية، ويشارك في هذه النسخة 58 متسابقاً من 8 دول، موزعين على ثلاث فئات رئيسة: فئة جالس محترفين، فئة واقف محترفين، وفئة المخضرمين، ما يعزز من حدة المنافسة، ويجعل التحدي على أشده.

السباق الذي يقام على الواجهة البحرية لأبوظبي يتميز بمسار فريد يمتد عبر مسافات واسعة في مياه العاصمة وعلى امتداد الكورنيش، ومصمم أيضاً ليتحدى مهارات المتسابقين، ويختبر قدرتهم على التحكم والسرعة في مواجهة الأمواج والظروف البحرية المتغيرة.

ومن المتوقع أن يكون التنافس على أشده، خاصة بعد أن شهدت السباقات الماضية مستويات عالية من الأداء، حيث أظهرت المنافسات السابقة براعة المتسابقين وقدرتهم على تقديم عروض باهرة في مختلف الظروف الجوية والبحرية.

من جهته قال خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، قائلاً: فخورون بتنظيم هذه البطولة التي تجمع نخبة من المتسابقين العالميين، حيث تمثل فرصة لعرض المهارات الفنية العالية في رياضة الدراجات المائية. المسار المخصص للسباق يشكل تحدياً حقيقياً للمشاركين، ونتوقع أن نشهد أداءً مميزاً يعكس التطور الكبير في هذه الرياضة.

من ناحيته، أكد خليفة السويدي، مشرف عام السباق، أن البطولة هذه السنة تحمل نكهة خاصة مع مشاركة عدد كبير من المتسابقين الدوليين. وقال: المنافسة ستكون شديدة، والمهارات التي سيظهرها المتسابقون ستضيف أجواءً من الحماس والإثارة للحدث. نحن على موعد مع سباق مثير، وأجواء حماسية، المشاركة الدولية أيضاً تشير إلى سمعة البطولة القوية التي أصبحت حاضرة على المستوى العالمي، وواثقون أننا سنشهد سباقاً قوياً بكل المقاييس بين المشاركين كافة، وفي كل الفئات.

الجدير بالذكر أن التحضيرات لهذا الحدث بدأت منذ فترة طويلة، لضمان سير السباق بأفضل صورة ممكنة، مع التركيز على تقديم تجربة رياضية ممتعة وآمنة للمشاركين والجمهور على حد سواء.