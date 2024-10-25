شرطة دبي والسوق الحرة تتوجان بريشة «دورة ألعاب السيدات»



دبي (الاتحاد)



توجت غدير علي من شرطة دبي وجيانو مايا بارال من سوق دبي الحرة بلقب بطولة الريشة الطائرة في فئتي المواطنات والمقيمات، ضمن منافسات النسخة الثانية عشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بمشاركة أكثر من 1200 لاعبة من منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية، وشبه الحكومية والخاصة.

وفازت غدير علي بالمركز الأول في فئة المواطنات ببطولة الريشة الطائرة التي أقيمت في نادي النصر، وحلت ثانية فرح إبراهيم صالح من شرطة دبي، وجاءت مريم البلوشي من جامعة محمد بن راشد في المركز الثالث، بعد فوزها على روضة الحلي الهاجري من مجموعة دوتكو، وفي فئة المقيمات، فازت جيانو مايا بارال من سوق دبي الحرة بلقب فئة المقيمات، بعد فوزها على سيلست ماي روسكو من هيئة الصحة بدبي، وحصلت الأخيرة على المركز الثاني، وحلت دوني ماثيو من هيئة الصحة بدبي في المركز الثالث، بعد فوزها على ميشيل أباليت فيلار من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

وتقام اليوم منافسات بطولة الرماية في ميدان فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية، ويقام سباق الموانع الأحد في نادي جرافيتي جيم بمنطقة القوز، وتنطلق منافسات بطولة كرة السلة الثلاثية (3×3) يوم الاثنين في نادي النصر، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وفي بطولة البولينج، فازت باللقب في فئة المواطنات زكيه درويش من شرطة دبي، وفي فئة المقيمات، فازت سمانثا شمالي من شرطة دبي، وأقيم سباق الجري في مدينة إكسبو دبي، وفازت به حصة الجسمي من طيران الإمارات، وفي فئة المقيمات، فازت ليزبيث فيرهايدن من شرطة دبي بالمركز الأول، كما اختتمت منافسات بطولة البادل في نادي جست بادل بميناء راشد، وفازت كل من مريم مبارك وفاطمة السويدي من شرطة دبي بلقب فئة المبتدئات، وفازت صوفيا جوفوروسا، وميا ألفا باكانوت من شرطة دبي بلقب الفئة المتوسطة.