ميسي يتقاضى أكثر من إجمالي رواتب لاعبي 22 فريقاً بالدوري الأميركي



واشنطن (د ب أ)

يتقاضى الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في ناديه إنتر ميامي أكثر من إجمالي رواتب جميع اللاعبين في 22 نادياً من بين 28 فريقاً يلعبون ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.

ويحصل ميسي، 37 عاماً، الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2022 في قطر على دخل مضمون قدره 667ر446ر20 دولاراً، عقب فوزه بالموسم العادي لبطولة الدوري الأميركي هذا العام، وفقاً للأرقام الواردة في تقرير نشرته نقابة اللاعبين، علماً أنها لا تتضمن المدفوعات المقدمة من الرعاة.

ويتصدر إنتر ميامي قائمة الأندية الأعلى إنفاقاً في رواتب اللاعبين بالدوري الأميركي بمبلغ 7ر41 مليون دولار، وهو ما يفوق بكثير أي فريق آخر بالمسابقة. ويأتي فريق تورنتو في المركز الثاني بالقائمة، حيث ينفق 8ر31 مليون دولار على أجور لاعبيه، بينما تبلغ تكاليف الرواتب في فريق لوس أنجلوس جالاكسي (1ر22 مليون دولار) ولوس إنجلوس إف سي (22 مليون دولار).

وتنفق خزينة فريق ناشفيل 9ر21 مليون دولار على رواتب لاعبيه، بينما ينفق فريق سينسيناتي 21 مليون دولار، وهيوستن (5ر20 مليون دولار). وتعد هذه الأندية الستة هي الوحيدة في الدوري الأميركي التي يتقاضى ميسي أكثر من إجمالي رواتب لاعبيها بمفرده من إنتر ميامي.