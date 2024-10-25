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الرياضة

رئيس الأهلي يهنئ لاعبيه بلقب السوبر المصري

فرحة لاعبي الأهلي بلقب السوبر المصري
25 أكتوبر 2024 11:56


القاهرة (د ب أ)
حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازهم الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال للمرة الرابعة على التوالي، والـ15 في تاريخ النادي.

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وتوج الأهلي باللقب، عقب فوزه مساء أمس الخميس في المباراة النهائية للبطولة على غريمه التقليدي الزمالك 7/ 6 بركلات الترجيح، التي احتكم إليها الفريقان بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.
وأشاد رئيس الأهلي، بالأداء المتميز، والروح العالية للاعبي الأهلي على مدار أشواط المباراة، وإصرارهم على تحقيق الفوز، مشيراً إلى حقهم في الاحتفال بالبطولة، مع الأخذ في الحسبان التحديات التي تنتظرهم خلال الأيام القادمة. كما هنأ الخطيب جماهير الأهلي بهذه المناسبة، وأكد تقديره لمساندتها لناديها وفرقه الرياضية في كل المواقف داخل البلاد وخارجها.

محمود الخطيب
الأهلي المصري
الزمالك
السوبر المصري
أبوظبي
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