أبوظبي.. من هنا تبدأ قصة سباقات الخيل

عصام السيد (ابوظبي)

يحتضن مضمار نادي أبوظبي للفروسية السبت، حفل السباق الافتتاحي للموسم الجديد لسباقات الخيل 2024 ـ 2025، والذي يتألف من 7 سباقات للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، ويشارك في الحفل الأول، الذي ينطلق في السادسة والنصف مساء، 100 خيل، تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 466 ألف درهم.

ويستهل الحفل بسباق للخيول العربية الأصيلة المبتدئة (إنتاج الإمارات) في سن ثلاث سنوات لمسافة 1200 متر، وتبلغ جوائزه المالية 66 ألف درهم، تتنافس عليها 13 خيلاً أبرزها «فاروق»، و«المبارك»، و«هاتول».

ويتصدر كل من «الأفهم»، و«أهازيج»، و«صوت السلام»، ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1400 متر تكافؤ تصنيف (صفر إلى 75)، البالغ جائزته 70 ألف درهم، والذي تتنافس خلاله 16 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق.

وفي الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 66 ألف درهم، الذي تشارك فيه 16 خيلاً عربية مبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، تتجه الأنظار نحو كل من «كومبات هيبوليت»، و«نوراكس داركا»، و«مكنون».

ويسعي «طحان الوثبة» لقبول تحدي «مداح الريف»، و«الاتحاد»، عندما يخوض الشوط الرابع لمسافة 2200 متر البالغ جائزته 66 ألف درهم، والمخصص للخيول العربية الأصيلة (إنتاج الإمارات) في سن أربع سنوات فما فوق تكافؤ تصنيف صفر إلى 85.

ويشتد الصراع بين «أجرد عذبة»، و«جو ستار»، و«مجيب» حين يخوضون تحدي الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، والبالغ جائزته 66 ألف درهم، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن خمس سنوات فما فوق «شروط».

وتبدو حظوظ «الجنوب»، و«مناداة»، و«الباتريوتا»، كبيرة في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، والبالغ جائزته 66 ألف درهم المخصص للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، تكافؤ تصنيف (صفر إلى 100).

ويتصدر «تبديل»، و«ستيت اوف دزاير»، و«بوينت جيفن»، ترشيحات الشوط السابع والختامي لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة في سن ثلاث سنوات فما فوق، والبالغ جائزته 66 ألف درهم ألف درهم.

وأكد المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، استعداد كافة أندية سباقات الخيل في دولة الإمارات للموسم الجديد 2024 - 2025، وتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، على دعمه الكبير لرياضة الفروسية التي حققت بفضل هذا الدعم والاهتمام قفزات نوعية، وإنجازات استراتيجية، ونمواً مستداماً في المجالات كافة.

وأعرب عن شكره وتقديره إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية على جهوده الملموسة، للارتقاء بسباقات الفروسية في الإمارات في جميع المجالات التنافسية.