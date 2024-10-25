«العلامة الكاملة» حافز الظفرة وحتا ودبا في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

تنشد فرق الظفرة وحتا ودبا، التمسك بالعلامة الكاملة في «دوري الدرجة الأولى»، مع انطلاق مباريات «الجولة الرابعة»، والتي تشهد إقامة ثلاث مباريات مساء الغد، تجمع الظفرة والذيد، يونايتد وحتا، ومصفوت وجلف اف سي، وتختتم الجولة الأحد بمباريات الفجيرة والجزيرة الحمراء، الإمارات ومجد، فليتوود يونايتد ودبا، جلف يونايتد والحمرية.

ويغيب عن مباريات الجولة الرابعة، العربي المتصدر مؤقتاً، برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، والمتقدم بفارق نقطة على منافسيه دبا وحتا والظفرة من مباراتين على التوالي، بعد تأجيل مباراتي دبا والفجيرة، حتا والظفرة، في الجولة الثالثة، حتى 20 ديسمبر المقبل.

وتبدو الفرصة مواتية أمام حتا تعويض خسارته في الدور الأول لكأس رئيس الدولة أمام العين 0-4، حينما يستقبل ضيفه يونايتد على استاد حمدان بن راشد، بطموح الفوز الثالث على التوالي، بعد انتصارين أمام الفجيرة 1-0، وفليتوود يونايتد بقرار الانضباط 3-0، في الوقت الذي يبحث فيه ضيفه يونايتد عن الفوز الأول، بعد تعادلين على التوالي أمام جلف اف سي 2-2، ومجد 1-1.

وعلى استاد حمدان بن زايد آل نهيان بالظفرة، ينشد «أصحاب الأرض» الفوز الثالث على التوالي في مواجهة منتظرة أمام الذيد «الخامس» برصيد 5 نقاط، وحقق «فارس الظفرة» الفوز في أول جولتين أمام جلف أف سي 3-0 بقرار إداري، ومجد 1-0، فيما حافظ الذيد على سجله خالياً من الخسارة بعد تعادله في مباراتين أمام جلف يونايتد 1-1، والفجيرة 2-2، قبل فوزه العريض على فليتوود يونايتد 6-1 في الجولة الثالثة.

مباريات الغد

مصفوت – جلف أف سي، 16:50

يونايتد – حتا، 16:55

الظفرة – الذيد، 17:05

مباريات الأحد

الفجيرة – الجزيرة الحمراء، 16:50

الإمارات – مجد، 16:50

فليتوود يونايتد – دبا، 16:50

جلف يونايتد – الحمرية، 16:55