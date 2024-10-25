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الرياضة

أجويرو: لامال أفضل من فينسيوس ومبابي

أجويرو: لامال أفضل من فينسيوس ومبابي
25 أكتوبر 2024 14:32


أنور إبراهيم (القاهرة)

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أشاد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، بالنجم الشاب لامين يامال «فتى البارسا الذهبي»، وقال إنه أفضل من البرازيلي فينسيوس، والفرنسي كيليان مبابي نجمي ريال مدريد.
وفي حديث لصحيفة موندو ديبورتيفو، قبل 24 ساعة من «كلاسيكو الأرض» بين الريال والبارسا في الجولة 11 للدوري الإسباني«الليجا»، قال أجويرو الذي لعب 5 مباريات فقط لبرشلونة قبل أن يضطر إلى اعتزال الكرة نهائياً بسبب متاعب في القلب، إنه لايزال يتذكرالهدف الذي سجله في مرمى الريال 24 أكتوبر2021، رغم خسارة البارسا وقتها 1/2.
وأشاد أجويرو بكل لاعبي برشلونة تحت قيادة مديرهم الفني الجديد هانسي فليك الذي نجح في رأيه في صنع فريق قوي في جميع خطوطه، ويتصدربه قمة «الليجا» بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد. وكال وصلات المديح لموهبة النجم الشاب يامال.
وأضاف أجويرو: برشلونة دائماً مايُخرج هذه المواهب الشابة من أكاديمية «لاماسيا»، واستطاع فليك أن يصنع «توليفة» منسجمة. وتابع قائلاً: رغم أنني لا أعرفه، إلا أنني أراه شخصاً ملتزماً وصاحب فكر، وقادراً على أن يُخرج من اللاعبين أفضل مالديهم، كما أنه يملك لامين يامال النجم «المفاجأة»، لكونه صغيرالسن جداً«17عاماً».
وعن يامال، قال أجويرو: إنه يفعل أشياء بالكرة تعطيك الانطباع بأنه بعمر 26 أو 28 عاماً، ونحن، عشاق الكرة، علينا أن نستفيد من تلك الموهبة التي لاتتكرر كثيراً، وأن نتابع تطوره، وكيف سيكون حاله بعد بضع سنوات، لأن كل شيء يتوقف على ما يدورفي «رأس» اللاعب، وإلى أي مدى يمكنه أن يتطور.
وعن مقارنته بفينسيوس المرشح الأقرب للفوز بالكرة الذهبية 2024، قال أجويرو: فيما يتعلق بأسلوب اللعب والموهبة، يملك لامين يامال الكثيرمن الأشياء، أكثر من فينسيوس، حتى إن كان هذا الأخير أكثر خبرة، وفاز بالكثيرمن الألقاب مع الريال.
واعترف أجويرو بأن فينسيوس أحد أفضل 3 لاعبين في العالم، الآن بسبب عمره وموهبته، ولكنني أفضّل عليه يامال لصغر سنه، وموهبته الكبرى.
وانتهز أجويرو الفرصة لإبداء رأيه في كيليان مبابي، وقال: يجب أن يحاول التأقلم أكثر على اللعب المدريدي، في باريس سان جيرمان كان ينتظر في المقدمة لاستقبال الهجمات المرتدة ليسجل منها أهدافاً، ويقتل المباريات، ولكن مع فينسيوس في الريال، الوضع مختلف تماماً، فلايزال الأخيرهو رقم واحد، بينما لانرى مبابي سان جيرمان الذي كان يغير نتيجة المباريات في لحظات. 

 

الدوري الإسباني
ريال مدريد
برشلونة
لامين يامال
فينيسيوس جونيور
كيليان مبابي
سيرجيو أجويرو
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