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الرياضة

«الكلاسيكو» يترقب «5 صاعدين» لدور «الحصان الأسود»!

«الكلاسيكو» يترقب «5 صاعدين» لدور «الحصان الأسود»!
25 أكتوبر 2024 14:39

 
مراد المصري (أبوظبي)

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ريال مدريد وبرشلونة.. «الرقم القياسي» يُشعل «الكلاسيكو»


تضم مباراة ريال مدريد وبرشلونة، يوم السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعضاً من أفضل وأبرز اللاعبين في العالم، إلا أن «الكلاسيكو» ربما يشهد الحسم من «نجوم صاعدين» يتقمص أحدهم دور «الحصان الأسود» في المباراة التاريخية.
البرازيلي إندريك ترك «بصمة» في ريال مدريد، بعد وصوله من بالميراس خلال الصيف، وسجل هدفين بالفعل في «البرنابيو»، وأثبت صاحب الـ 18 عاماً أنه قادر على القيام بالمهمة المطلوبة منه، كلما شارك من على مقاعد البدلاء.
وفي ريال مدريد أيضاً، سيكون التركي أردا جولر «النجم الصاعد» الذي لا يزال عمره 19 عاماً فقط، تحت المجهر لمحاولة المشاركة، وترك بصمة في المواجهة الكبيرة.
يملك جولر إمكانات هائلة ظهرت العديد من اللمحات المتميزة منها، منذ انضمامه الموسم الماضي قادماً من فنرباخشة التركي، وسجل صانع الألعاب 6 أهداف مع «البلانكوس»، ورغم أنه لم يكمل 90 دقيقة كاملة سوى مرتين منذ انضمامه، ليبلغ متوسط أهدافه تقريباً «هدف» كل 122 دقيقة.
وفي برشلونة، حقق مارك كاسادو بداية ناجحة للغاية، من أجل تعويض الغائبين في وسط الميدان، إذ يقوم خريج أكاديمية «لا ماسيا» البالغ 21 عاماً بعمل رائع، من خلال توفير غطاء دفاعي، وحتى المساهمة هجومياً، كما حدث عندما صنع أحد أهداف فريقه في الفوز الكبير 4-1 خارج أرضه على جيرونا.
كما أن فيرمين لوبيز يواصل رحلة صعوده في برشلونة، وسبق أن سجل هدفاً، وصنع هدفاً في الفوز «الودي» على ريال مدريد 3-0 في «صيف 2023».
عانى اللاعب «21 عاماً» من مشاكل الإصابة خلال الأشهر القليلة الأولى من الموسم الحالي، قبل أن يبدأ العودة مؤخراً، ويسعى لترك بصمته في المواجهة على الصعيد الرسمي هذه المرة.
واكتسب هيكتور فورت، الظهير الأيمن لبرشلونة، البالغ «18 عاماً»، أهمية متزايدة وشارك أساسياً في الفوز «المقنع» 3-0 على ديبورتيفو ألافيس.
ولم يشارك فورت حتى الآن في «الكلاسيكو» خلال مسيرته الواعدة، لكن ربما يتغير ذلك في «سانتياغو برنابيو» هذه المرة.

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