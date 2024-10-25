الشارقة وشباب الأهلي.. قمة «الظروف المتشابهة»



علي معالي (أبوظبي)



قبل قمة «الجولة السادسة» بين الشارقة وشباب الأهلي، في «دوري أدنوك للمحترفين»، الأحد، هناك العديد من الظروف المتشابهة التي تجتمع للمرة الأولى بين «القطبين الكبيرين» في الوقت الحالي، سواء محلياً أو قارياً، ما يجعل للمباراة «مذاق خاص»، رغم أن الموسم ما زال في محطاته الأولى.

على صعيد «دوري أبطال آسيا 2» يتصدر كل فريق قمة مجموعته، وسط منافسة مع فريقين من الأردن، يتربع الشارقة على قمة «الثالثة»، فيما يُحلق شباب الأهلي بصدارة «الرابعة»، مع نهاية الجولة الثالثة، وتأتي زعامة «الملك» بفارق الأهداف عن الوحدات الأردني، ولكل منهما 7 نقاط، و«الفرسان» بفارق الأهداف أيضاً عن الحسين إربد «6 نقاط».

وفي آخر مباراة آسيوياً، لعب الفريقان بالطريقة نفسها، وحققا «الانتصار المثير»، الشارقة على سباهان بثلاثية، وشباب الأهلي على الكويت برباعية.

وعلى المستوى المحلي، يملك الفريقان «علامة كاملة»، ولكل منهما «15 نقطة» من 5 مباريات، ويتقدم الشارقة في الترتيب بفارق هدف «11- 10»، ولدى «الملك» أقوى دفاع «استقبل هدفين»، وشباب الأهلي الأقوى هجوماً «18 هدفاً». حفلت المواجهات السابقة بكل الإثارة، حيث جمع الفريقان 28 مواجهة في «دوري المحترفين»، ويتفوّق شباب الأهلي بتحقيقه 14 انتصاراً، مقابل 6 انتصارات للشارقة، والتعادل في 8 لقاءات.