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الرياضة

45 سباحاً في بطولة «الأولمبياد الخاص»

45 سباحاً في بطولة «الأولمبياد الخاص»
25 أكتوبر 2024 17:00

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق يوم السبت بطولة «الأولمبياد الخاص للسباحة»، التي ينظمها الأولمبياد الخاص، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات المائية، ويستضيفها مسبح المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد.
وتضم المسابقة التي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسباحة 45 سباحاً من مختلف أندية ومؤسسات أصحاب الهمم في الدولة، وتهدف لتطوير قدرات المشاركين في رياضة السباحة، التي تحظى بشعبية كبيرة في مجتمع الأولمبياد الخاص.
وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «نهدف من تنظيم المسابقة لتهيئة البيئة الملائمة، للارتقاء بمستوى أبنائنا من ذوي التحديات الذهنية والنمائية في رياضة السباحة، وصقل مهاراتهم، ورأينا أن أفضل طريقة للاحتفال باليوم العالمي للسباحة، هو تشجيع المزيد من أصحاب الهمم على ممارسة رياضة السباحة عبر هذه المسابقة التي تجتذب جمهوراً متنوعاً ومحبي السباحة وممارسيها في المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد».
وأضاف: «تساعدنا المسابقة على اكتشاف العناصر المميزة لضمهم لفريق الأولمبياد الخاص للسباحة، كما تدعم جاهزية لاعبينا للمشاركات الدولية، وأنتهز الفرصة لشكر نادي أبوظبي للرياضات المائية، لتعاونهم معنا في التنظيم، والشكر لكل القائمين على مسبح المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد الذين يستضيفون المسابقة، ويتيحون للاعبينا التنافس في مرافقهم عالمية المستوى، وأتطلع إلى أن تكون المسابقة إضافة جديدة في سجلنا للتمكين الرياضي لأصحاب الهمم».
وقال حميد الهوتي، رئيس نادي أبوظبي للرياضات المائية: «يسعدنا التعاون مجدداً مع الأولمبياد الإماراتي الخاص للترويج لرياضة السباحة بين فئة عزيزة علينا هي فئة أصحاب الهمم، وذلك انطلاقاً من اهتمامنا بدعم جميع أفراد المجتمع، وتشجيعهم على تبني نمط حياة صحي وممارسة الرياضة، وتعزيز قيم الدمج والمساواة، ونؤمن بأهمية الرياضة بوصفها وسيلة لتحسين جودة الحياة، ولذلك نسعى لتشجيع هذه الفئة على تبني نمط حياة صحي وممارسة النشاط البدني.
وأضاف، «خلال المسابقة، نحرص على تقديم الدعم الفني الشامل الذي يحتاجه اللاعبون، مما يسهم في تعزيز مهاراتهم وثقتهم بأنفسهم، ونعمل على خلق بيئة تنافسية إيجابية تتيح لهم إظهار قدراتهم وإبداعاتهم في السباحة».

الإمارات
السباحة
الأولمبياد الخاص
نادي أبوظبي للرياضات المائية
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