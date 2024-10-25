شراكة بين اتحاد التنس و«إمارات»



دبي (الاتحاد)



وقع اتحاد التنس وشركة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة، من خلال برامج وبطولات التنس في الدولة، وتعزيز استفادة لاعبي ومحبي اللعبة من مزايا برنامج ولاء العملاء «إمكان»، عن طريق الحصول على مجموعة كبيرة من المزايا والعروض الترويجية، وفرص دخول السحوبات التي تجرى دورياً.

شارك في مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم، خليفة بن هندي، عضو مجلس إدارة اتحاد التنس، ورئيس لجنة الشراكات والتواصل في الاتحاد، وعلي بن زايد الفلاسي، نائب الرئيس الأول للتسويق في «إمارات» خلال مراسم التوقيع، والإعلان الرسمي في المبنى الرئيسي لمجموعة «إمارات» بدبي.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم، ضمن جهود اتحاد التنس، لدفع عجلة التنمية الرياضية لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات الرياضية وأهدافها الطموحة لتعزيز الشراكة بين القطاع الرياضي والقطاع الخاص، وتعزيز صورة الدولة الحضارية، من خلال بيئة رياضية تنافسية، وبالتحديد من خلال التنس، إحدى أكثر الرياضات رواجاً حول العالم.

وأكد خليفة بن هندي أن قيادة دولة الإمارات تهتم ببناء المهارات الرياضية، وتعزيز المواهب الرياضية ومفهوم «الرياضة قوة ناعمة» في الدولة، ونأمل من خلال الشراكة تفعيل دور الاتحاد في إيجاد برنامج تشجيعي للرياضيين والمهتمين ومحبي التنس، كما نهدف من خلال التعاون إلى توفير بيئة جاذبة للتنس وتشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة اللعبة.

ومن جانبه قال علي بن زايد الفلاسي: «نسعى من خلال برنامج (إمكان) إلى تعزيز التفاعل المباشر مع الملايين من العملاء، ونطمح من خلال الشراكة مع اتحاد التنس إلى جذب الجمهور الكبير التي تحظى به رياضة التنس في الدولة، من خلال عقد الرعاية للبطولات التي ينظمها الاتحاد، بالإضافة إلى سلسلة من المزايا التي نقدمها للاعبي ومحبي التنس، ونتطلع إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، والعمل بشكل مكثف لإنجاح الشراكة الفريدة من نوعها.