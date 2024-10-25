235 لاعباً في بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت في «فيستفال أرينا دبي» بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات، بمشاركة 235 لاعباً ولاعبة يمثلون 44 نادياً من داخل الدولة وخارجها، وتمتد نزالاتها حتى الأحد، وذلك بتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج.

وتشهد البطولة مشاركة متميزة ورائعة تؤكد مكانة وقاعدة المواي تاي في الإمارات التي غدت الوجهة الأفضل لمنافسات اللعبة على الصعيدين الدولي والقاري، حيث تضم المشاركة أندية من الإمارات، والبحرين، والكويت، ومصر، والأردن، وعُمان، وليبيا، والعراق، وتونس، وأوزبكستان، والصين.

وتشهد البطولة مشاركة اللاعبين من 16 إلى 40 عاماً، حيث تتضمن 12 وزناً ضمن الفئة العمرية «16-17 سنة» و10 أوزان ضمن الفئة العمرية تحت 23 عاماً، فيما تتضمن 13 وزناً ضمن فئة الكبار.

وشهدت انطلاقة منافسات اليوم الأول 58 نزالاً، ضمن الدور التأهيلي لنصف نهائيات البطولة التي تستكمل السبت، فيما تختتم البطولة بالدور النهائي الذي يقام الأحد، ويشمل مراسم تتويج الأبطال والفائزين.

واكتملت عمليات الفحص الطبي والميزان الرسمي للبطولة، وأسفرت عن مواجهات قوية في قرعة البطولة التي تقام في إطار خطط اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج واهتمامه المتواصل لدعم برامج ومبادرات تطوير اللعبة، عبر مجموعة من البطولات والمسابقات التي تسهم في توفير أفضل فرص وتجارب الاحتكاك للاعبين المشاركين، الأمر الذي يدعم خطط اكتشاف المواهب للمنتخبات الوطنية.

في المقابل، دعا اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج الجماهير ومحبي اللعبة لحضور البطولة ومتابعة نجومهم وتشجيع أبطالهم عن قرب وإتاحة الفرصة للجميع لعيش أجواء البطولة بصفة مجانية.

من جهته، قال فهد العبدولي، مدير إدارة الأنشطة الرياضية في اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «تقام بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي ترجمة لتوجيهات عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وحرصه واهتمامه الكبيرين لتقديم الخطط النموذجية والبطولات والبرامج المتقدمة، لتطوير مسيرة اللعبة وتعزيز المنجزات المهمة التي حققتها خلال الفترات الماضية، وانعكاسها الإيجابي على تطور الأداء الفني لمنتخباتنا الوطنية».

وأضاف: «اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج يولي أهمية كبيرة لتقديم البرامج والبطولات والعمل على توفير فرص مهمة للاعبين واللاعبات، حيث يمثل تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات محطة مهمة في مشوار دعمنا المتواصل لخطط تطوير قاعدة اللعبة، والعمل على رفد مسيرتها بالأنشطة والمسابقات التي تسهم بإضافة المزيد من الخبرات والتجارب لتنمية مهارات اللاعبين والمواهب الواعدة»، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة المشاركين.