«أبيض الناشئين» إلى نهائيات كأس آسيا



معتصم عبدالله (أبوظبي)



حجز منتخب الناشئين، مقعده في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً المقررة 2025 في السعودية، بالفوز على مضيفه لاوس 5-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب لاوس الوطني في فينتيان، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الثامنة للتصفيات، والتي تضم أيضاً ماليزيا، بعد إعلان انسحاب لبنان مسبقاً.

وسجل أهداف «أبيض الناشئين»، مايد عادل في الدقيقة 13، وفيصل البريكي «هدفين» في الدقيقتين 29، و91، ومحمد بطي في الدقيقة 51، وسهيل النوبي في الدقيقة 89، ليرفع منتخبنا الفائز في الجولة الأولى على ماليزيا 2-0 رصيده إلى 6 نقاط، ويضمن صدارة الترتيب قبل مباراة الجولة الأخيرة التي تجمع ماليزيا ولاوس الأحد.

ومثل التأهل لنهائيات كأس آسيا 2025 بالسعودية، الأول لـ«أبيض الناشئين» منذ آخر ظهور في النهائيات القارية في نسخة الهند في العام 2016، قبل أن يغيب عن نهائيات 2018 بعد الانسحاب من التصفيات، فيما طال الإلغاء نسخة نهائيات 2020 والتي تأهل إليها «الأبيض» بداعي جائحة «كورونا».

وأخفق «أبيض الناشئين» قبل التصفيات الحالية، في مشوار تصفيات «كأس آسيا تحت 17 عاماً»، والمؤهلة لنهائيات النسخة الماضية بالبحرين 2023، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية للتصفيات بإندونيسيا، والتي ضمت ماليزيا، وإندونيسيا، وفلسطين، وجوام.