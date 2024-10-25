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الرياضة

أنشيلوتي يعترف بخطورة برشلونة قبل «الكلاسيكو»

أنشيلوتي يعترف بخطورة برشلونة قبل «الكلاسيكو»
25 أكتوبر 2024 18:57

أنور إبراهيم (القاهرة)

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يستضيف ريال مدريد «السبت» غريمه التقليدي برشلونة في «السانتياجو برنابيو»، ضمن «الجولة 11» من الدوري الإسباني «الليجا»، وهو أول «كلاسيكو» بينهما هذا الوسم، وأول مشاركة للفرنسي كيليان مبابي مع فريقه الجديد.
ويسعى المدريديون للاحتفاظ بسلسلة عدم الهزيمة على ملعبهم، بينما يرغب الكتالونيون في الاحتفاظ بصدارة «الليجا».
وأشاد أنشيلوتي بالفورمة الجيدة التي وصل إليها الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور، ووصفه بأنه محترف كبير والمرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية، ولكنه أوضح أنه ليس النجم الوحيد في الفريق فهناك أيضاً فالفيردي ومودريتش وبيلينجهام ومبابي وغيرهم، إلى جانب لاعبين شباب يؤكدون موهبتهم وجاهزيتهم للمباراة.
وعن أول «كلاسيكو» لمبابي، قال أنشيلوتي: «أعتقد أنه يستعد له بهدوء، ويملك الكثير من الخبرة وسبق أن لعب أكثر من مرة أمام برشلونة، عندما كان في ناديه السابق باريس سان جيرمان، ويقيني أنه سيقدم لنا غداً دعماً كبيراً مثلما يفعل من بداية الموسم.
وعن «مصيدة التسلل» التي ينصبها برشلونة في كل مبارياته، قال أنشيلوتي: يمكنهم انتهاج هذا الأسلوب الذي يتمثل في الدفاع المتقدم، ولدينا طريقتنا في الرد وندرك أنه يجب علينا أن نلعب مباراة كاملة من أجل الفوز.
وتحدث أنشيلوتي باحترام عن برشلونة وقال إنه يقوم بعمل جيد وفريق شجاع، وعلينا أن نواجهه بأفضل طريقة ممكنة. ورفض المدرب الإيطالي تحديد الفريق المرشح للفوز بهذا «الكلاسيكوش، ولكنه قال إن فريقه متحفز جداً لهذه المباراة وهي تنافسية وصعبة، ولكننا سنحاول الاستفادة من إقامتها على ملعبنا ووسط جماهيرنا.
وأبدى أنشيلوتي إعجابه بمسيرة اللاعب لامين يامال، وقال إنه خطير جداً.
واعترف بأن الانتقادات التي توجه إليه لا تزعجه، لأنه يتفهمها جيداً، وأشاد بأداء النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، وقال إنه يقوم بعمل جيد ومهم رغم أنه لا يسجل أهدافاً.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ريال مدريد
أنشيلوتي
فينيسيوس جونيور
كيليان مبابي
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