«الجولة العالمية» لـ «السلة الثلاثية» تنطلق اليوم في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم السبت الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية «أبوظبي 2024»، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»، وتستمر إلى 27 أكتوبر الحالي، وذلك في الملعب المصمم خصيصاً لاستضافة المنافسات على كورنيش أبوظبي.

وتقام البطولة ضمن الجولة العالمية، بمشاركة 14 فريقاً، من بينهم فريق «ليجند» الفائز ببطولة أبوظبي المجتمعية لكرة السلة الثلاثية، التي أُقيمت في إطار منح الأبطال المحليين فرصة للتنافس مع أفضل اللاعبين على مستوى العالم والأبطال الأولمبيين.

وتعود البطولة العالمية إلى أبوظبي، لتؤكد على المكانة المرموقة التي تتمتع بها العاصمة، وريادتها في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية البارزة، وفق أعلى معايير السلامة وفي بيئة آمنة وصحية، تأكيداً على ثقة الاتحاد الدولي للسلة في الإمكانيات والبنية التحتية الكبيرة المتوفرة في أبوظبي بوصفها وجهة رياضية عالمية.

وتجمع البطولة المرتقبة، التي تقام ضمن سلسلة الجولات العالمية، نخبة لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم، في مقدمتهم النجوم الفائزون مع منتخبات بلادهم بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

حضر المؤتمر الذي أُقيم في ملعب البطولة، طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وأجناسيو سوريانو، رئيس الفعاليات والشراكات في الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية، وورثي دي يونج، نجم فريق أمستردام والبطل الأولمبي.

وعبّر الهاشمي عن سعادته باستضافة الجولة العالمية، مشيراً إلى أن الحدث الكبير يضم نخبة من أفضل المواهب الرياضية في عالم كرة السلة الثلاثية.

وقال الهاشمي: «تسعدنا استضافة البطولة العالمية من جديد، وفخورون في مجلس أبوظبي الرياضي بعلاقتنا مع الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية، ونسعى لتعزيز هذه العلاقة الوطيدة والشراكة المتميزة مع الاتحاد الدولي للعبة لسنوات عديدة قادمة».

وأضاف الهاشمي: «تتسم رياضة كرة السلة الثلاثية بشعبيتها الواسعة، وازدادت بعد أن أصبحت أولمبية، وواثقون من النجاح الذي ستحققه البطولة، لا سيما بالتزامن مع الازدهار الكبير الذي تعيشه العاصمة بأجندتها الحافلة بالفعاليات الرياضية العالمية المرموقة لهذا الموسم».

من جانبه، أكد سوريانو عمق العلاقة مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتأثير استضافة البطولة بنجومها العالميين والأبطال الأولمبيين في نشر وتشجيع المجتمع على ممارسة اللعبة، واستمرارية استضافة أبوظبي لأحد الجولات العالمية.

وقال دي يونج: «إنها المرة الثانية التي أشارك فيها هنا في أبوظبي، وسعيد وممتن للغاية للمشاركة في منافسات قوية تجمع العديد من أفضل اللاعبين حول العالم، كما أنني سررت بمشاركتي في الزيارات المدرسية في أبوظبي، ترويجاً للعبة، ونشرها بين الناشئين، بهدف جعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية».