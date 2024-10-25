نزالات قوية في ختام «باور سلاب»

أبوظبي (الاتحاد)



شهدت «سبيس 42 أرينا» في أبوظبي، نزالات قوية وأجواء حماسية أشعلت المدرجات، خلال بطولة «باور سلاب 9»: دا كريزي هاوايان ضد دامبلينج، في إطار أسبوع أبوظبي للتحدي.

ونجح حامل اللقب دا كريزي هاوايان في الاحتفاظ بحزام الوزن الثقيل السوبر، بعد التعادل مع فاسيلي «دامبلينج» كاموتسكي، بينما حصد آيزياه «بريتي بوي» كوينونيس لقب الوزن المتوسط، بعدما تغلب على جون «ذا ماشين» ديفيس ​​بالضربة القاضية في الجولة الثالثة.

وشهدت الفعالية الرئيسة للبطولة مواجهة حماسية بين دا كريزي هاوايان ودامبلينج، أظهر خلالها كلا الرياضيين عرضاً مذهلاً للقدرة على التحمل، لينتهي النزال بالتعادل، الأمر الذي أشعل حماسة الجمهور الذي طالب بجولة أخرى، فيما أشار دا كريزي هاوايان إلى سعادته بهذه الفرصة، مؤكداً بأنه سيقدم أداء أفضل في النزالات القادمة.

وتمكن كوينونيس خلال الفعالية الرئيسة المشتركة للنزالات من إسقاط خصمه ديفيس بالضربة القاضية في الجولة الثالثة، ليصبح البطل الجديد للوزن المتوسط.

وقال دانا وايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة يو إف سي: «هذه النسخة الأولى من البطولة التي تقام خارج لاس فيجاس، وكانت الأجواء مذهلة للغاية، وأتطلع إلى لما تحمله النسخ القادمة، وتميزت أبوظبي بتوفير أروع المعايير في استضافة البطولة، ويبرز ذلك جلياً في مطالبة الجمهور بمزيد من الجولات».

وبدوره، قال دا كريزي هاوايان: «سعيد بالنتيجة التي حققتها، ويتعين عليّ البدء بالتحضير لمباراة العودة، وأعتقد بأن الأجواء في أبوظبي مذهلة واستثنائية، ولا سيما على صعيد تنظيم البطولة».

وأعرب كوينونيس عن سعادته بفوزه باللقب، وقال: «دخلت البطولة، وأنا واثق بقدراتي وتميزي بين لاعبي الوزن المتوسط، وتغمرني السعادة لهذا الفوز هنا في أبوظبي. وأعتزم مواصلة الانتصارات والاحتفاظ باللقب».

وتمثل بطولة «باور سلاب 9» محطة متميزة في مسيرة رياضة نزال الصفعات، حيث برزت مساهمة أبوظبي وقدرتها اللافتة على استضافة البطولة وتقديمها فرصة كبيرة للنمو والتطور العالمي، كما أسهمت البطولة في ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة للرياضات القتالية في العالم.