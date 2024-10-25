العين يتعادل مع دبا الحصن

فيصل النقبي (العين)



تعادل العين مع دبا الحصن 1-1، باستاد هزاع بن زايد، ضمن «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وتقدم دبا الحصن بهدف أسامة حدادي في الدقيقة 71، وتعادل «الزعيم» عن طريق لابا كودجو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليصل العين إلى «النقطة الثامنة»، فيما حصد دبا الحصن «النقطة الأولى».

جاء الشوط الأول سلبياً في النتيجة والأهداف، في ظل التكافؤ بين الفريقين في صناعة اللعب والسيطرة على منطقة المناورات، وحاول العين بأوراقه الهجومية أن يكون صاحب المبادرة في هز الشباك، إلا أن المنظومة الدفاعية لدبا الحصن أبطلت مفعول هجوم «الزعيم».

أجرى كريسبو مدرب العين عدداً من التغييرات في الشوط الثاني، الذي شهد تقدم دبا الحصن بهدف عن طريق أسامة حدادي من ضربة الجزاء في الدقيقة 71، ونجح سفيان رحيمي في الحصول على ضربة جزاء لمصلحة العين عقب مشاركته مباشرة، أضاعها لابا كودجو، إلا أنه أدرك التعادل في الدقيقة 93، مستغلاً خطأ الحارس سهيل عبدالله.