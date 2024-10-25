نجوم العالم لبناء الأجسام في «إكسبو دبي»



دبي (الاتحاد)



تنطلق السبت بطولة دبي لبناء الأجسام والفيزيك، في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، بإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وبمشاركة 300 لاعب ولاعبة من الأفضل في فئاتهم من مخلف دول العالم.

وتشهد البطولة إضافة إلى المنافسات معرضاً لعرض أحدث المعدات التي تستخدم في ممارسة رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية والمكملات الغذائية، وتقام السبت فئات الفيزيك، وتختتم الأحد بمنافسات بناء الأجسام، ويشرف على التحكيم طاقم دولي بإشراف الإسباني خوسيه ماريا، ولجنة حكام بناء الأجسام الإماراتية، برئاسة فيصل الغيص الزعابي، عضو الاتحاد، والحكم الدولي.

وأكد أحمد جوهر، عضو اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، رئيس لجنتي المسابقات والمنتخبات، أن المنافسات من أهم البطولات في الدولة والشرق الأوسط، وتعود بفائدة كبيرة على تطور لاعبي بناء الأجسام الإماراتيين، خصوصاً الفرص التي توفرها للاعبي المنتخب بالاحتكاك الفني والتعرف إلى أفضل المواصفات الفنية للاعبين الدوليين، مؤكداً أنه وفقاً لتوجيهات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد، فإن الحرص دائماً على تعزيز الشراكة مع اللجان المنظمة للبطولات فنياً وإدارياً، وبما يسهم بدعم نجاحها وظهورها بشكل متميز، خصوصاً أنها تشهد مشاركة نخبة من الأبطال الدوليين.