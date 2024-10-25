رينارد يقترب من تدريب السعودية



باريس (أ ف ب)



دخل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في مفاوضات للعودة مدرباً لمنتخب السعودية لكرة القدم، وفقاً لما كشفه مصدر مقرّب من الاتحاد المحلي.

وقال المصدر إنه «سيتم الإعلان عن الخبر خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من الإجراءات التعاقدية بشكل نهائي ورسمي».

وفي حال تعيينه رسمياً، ستكون هذه الولاية الثانية لرينارد «56 عاماً» مع منتخب السعودية بعد الأولى بين 2019 و2023.

وكان المدرب الفرنسي قد ترك المنتخب السعودي بطريقة جدلية، رغبة منه بالانتقال لتدريب منتخب سيدات بلاده الذي كان يستعد للمشاركة في كأس العالم، قبل أن يقدم استقالته في أغسطس الماضي عقب الخروج من الدور ربع النهائي أمام البرازيل في الألعاب الأولمبية.

تولى مدافع كان في ثمانينيات القرن الماضي، قيادة المنتخب السعودي في يوليو 2019، بعد تجربة على رأس الجهاز الفني المغربي ومشاركة في مونديال روسيا خرج فيه من الدور الأول.

قاد المنتخب الخليجي للتأهل إلى كأس العالم 2022، بعد تصدره مجموعته الآسيوية، وشهد «الأخضر» تحت إشرافه استقراراً فنياً.

وحققت السعودية في مونديال قطر فوزاً افتتاحياً تاريخياً على أرجنتين ليونيل ميسي (2-1) التي أحرزت اللقب لاحقاً، قبل أن يودّع من دور المجموعات.

وكان قد أقيل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني الذي خلف رونار بسبب سوء النتائج.

وكانت مباراة السعودية التي تعادل فيها مع البحرين الثلاثاء في 15 أكتوبر ضمن الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بمثابة القشة التي قصمت ظهر المدرب الإيطالي مع «الأخضر».

ولم يجمع المنتخب السعودي سوى خمس نقاط في أربع مباريات ضمن التصفيات، تعادل في بداية المشوار على أرضه أمام إندونيسيا (1-1)، ثم فاز بصعوبة على الصين (2-1)، قبل أن يسقط على أرضه مجدداً أمام اليابان (0-2)، ثم يتعادل مع البحرين.

ويضع الاتحاد السعودي أولوية بناء منتخب قويّ، في ظل الإنفاق الكبير على استقطاب اللاعبين الأجانب إلى الدوري المحلي واقترابه من استضافة كأس العالم 2034.