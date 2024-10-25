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الرياضة

الوحدة يكسب كلباء بـ «هاتريك خربين»

الوحدة يكسب كلباء بـ «هاتريك خربين»
25 أكتوبر 2024 21:49

 
مراد المصري (أبوظبي)

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واصل الوحدة نتائجه الإيجابية بحصد الفوز على كلباء 3-1، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان، ضمن «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «العنابي» رصيده إلى «13 نقطة» في المركز الثالث، فيما توقف رصيد «النمور» عند «7 نقاط» في المركز السابع.
تقدم كلباء بهدف أحرزه شهريار في الدقيقة الثامنة، ورد الوحدة بـ «هاتريك» عمر خربين في الدقائق 32 و38 و60، وينفرد بصدارة قائمة الهدافين بـ 8 أهداف.
بادر الوحدة بالتسجيل من رأسية المدافع ساشا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على زميله خربين في الدقيقة الرابعة، وتقدم كلباء في النتيجة بهدف شهريار، إثر كرة رأسية متقنة من داخل المنطقة في الدقيقة الثامنة.
أثمرت محاولات الوحدة عن إحراز هدف التعادل، بعد مجهود رائع من إركينوف الذي اخترق دفاع كلباء، ومرر الكرة إلى خربين داخل المنطقة، سددها أرضية زاحفة على يسار حارس كلباء في الدقيقة 32.
عاد خربين مرة أخرى ليقلب الطاولة لمصلحة الوحدة بهدف ثانٍ، بعدما تابع عرضية ديارا داخل المنطقة، ليسددها المهاجم بدقة على يمين الحارس في الدقيقة 38.
وفي الشوط الثاني، أكمل خربين «الهاتريك» بتسجيل الهدف الثالث، بعدما تابع تمريرة أرضية عرضية داخل المنطقة، وسددها بهدوء داخل الشباك في الدقيقة 60.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
كلباء
عمر خريبين
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