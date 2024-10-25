ليفربول يفتقد جهود جوتا أمام أرسنال



ليفربول (رويترز)



يفتقد أرنه سلوت مدرب ليفربول جهود المهاجم ديوجو جوتا عندما يحل فريقه ضيفاً على أرسنال الأحد في سعيه للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أصعب اختبار للمدرب الهولندي في إنجلترا حتى الآن.

وبدأ المهاجم البرتغالي جوتا كافة مباريات ليفربول بالدوري هذا الموسم باستثناء واحدة، وسجل أربعة أهداف في كافة المسابقات، لكنه اضطر لمغادرة الملعب لشعوره بألم في بطنه في وقت مبكر من فوز فريقه 2-1 على تشيلسي يوم الأحد الماضي.

وقال سلوت للصحفيين «جوتا لن يشارك بالتأكيد ( في مباراة الأحد)».

ويتصدر ليفربول الدوري الممتاز متقدماً بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب برصيد 21 نقطة، بعد ثماني مباريات، بينما يحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 17 نقطة، عقب خسارته 2-صفر أمام بورنموث يوم السبت الماضي.

ويمنح الفوز على أرسنال بعد غد فريق المدرب سلوت فارق سبع نقاط عن فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا.

وقال سلوت «نحن جميعاً نعرف أن انتزاع النقاط من منافسك - ولا أحد يعرف في هذه المرحلة المبكرة من سيكون أكبر منافس لك - لكني أعتقد أننا جميعا ندرك أن أرسنال سيكون واحداً منهم، ثم إن فقد النقاط أو الفوز بها أمامهم أمر مهم دائماً».

وانتهت آخر ثلاث مواجهات بين الفريقين بتعادلين وفوز واحد لأرسنال.

وقال سلوت «إذا أردنا تبسيط الأمر واستخدام الحسابات النظرية، فإذا تمكن ليفربول من الفوز بهذه المباريات، فإن ترتيب الدوري كان سيختلف قليلاً، ولكن من الصعب الفوز في مباراة خارج أرضك ضد أرسنال أو مانشستر سيتي أو باقي المنافسين على اللقب، لكننا سنحاول تحقيق ذلك يوم الأحد بالتأكيد».

وحقق سلوت 11 انتصاراً في أول 12 مباراة له مع ليفربول، ليحسن سجله الشخصي في بداية الموسم، وذلك بعد الفوز 1-صفر على رازن بال شبورت لايبزيج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، كما قاد الفريق للفوز بكافة مبارياته الست خارج أرضه في رقم قياسي للنادي.

ولم يستقبل دفاع ليفربول سوى ثلاثة أهداف في آخر ثماني مباريات بالدوري، بينما استقبل أرسنال هدفاً واحداً في المتوسط ​​في كل مباراة.

وقال سلوت «في معظم المباريات نستحوذ على الكرة ونهيمن لفترات طويلة، وذلك يساعد إذا كنت تملك الكرة، لكنني أحب أيضاً عندما نمر بفترات صعبة في المباراة أن تصبح معدلات العمل مذهلة حتى لا نستقبل أهدافاً، وإذا أضفنا إلى ذلك مدافعي الفريق فيرجيل (فان دايك) وإيبو (إبراهيما كوناتي) وحارسي المرمى اللذين نعتمد عليهما، فإن هذه العناصر هي السبب في عدم استقبالنا الكثير من الأهداف».

وقال سلوت إن أليسون «يتعافى جيداً» من إصابته في عضلات الفخذ الخلفية، لكن من المتوقع أن يغيب حارس المرمى البرازيلي عن ثلاث مباريات أخرى على الأقل وسيعود بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.