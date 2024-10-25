الجمعة 25 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا يؤكد غياب «الرباعي»

جوارديولا يؤكد غياب «الرباعي»
25 أكتوبر 2024 22:00

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أرتيتا يثير الشكوك حول ثلاثي «أرسنال»
ليفربول يفتقد جهود جوتا أمام أرسنال


أكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، غياب الرباعي كيفين دي بروين، وكايل ووكر، وجاك جريليش، وجيريمي دوكو، عن مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون المقرر إقامتها السبت.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن جوارديولا، الذي اختار 15 لاعباً فقط في قائمة الفريق التي فازت على سبارتا براج في دوري الأبطال هذا الأسبوع، أكد أنه لا يعرف موعد عودة دي بروين.
وعند سؤاله عما إذا كان الثنائي دي بروين وووكر متاحين أم لا، أجاب جوارديولا: «لا، ليس بعد».
وعند الضغط عليه لمعرفة ما إذا كان غياب دي بروين الممتد بسبب الإصابة في الفخذ يشكل مصدراً للقلق، قال جوارديولا: «نعم، بالطبع، أفضل أن يكون الفريق كله جاهزاً، مع هذا العدد من المباريات، ولكن هذا هو الوضع».
وأضاف: «أتمنى أن يعود قريباً، لا أعرف متى بعد، أود أن أخبركم، ولكنني لا أعرف».
ويغيب صانع الألعاب دي بروين منذ منتصف سبتمبر الماضي، فيما تعرض ووكر لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع المنتخب الإنجليزي هذا الشهر.
وانضم دوكو وجريليش لقائمة إصابات مانشستر سيتي هذا الأسبوع، وغابا عن المباراة التي فاز فيها الفريق على سبارتا براج بخماسية نظيفة يوم الأربعاء الماضي.
وعند سؤاله عما إذا كان أي من الثنائي سيتواجد في المباراة، أجاب جوارديولا بـ «لا»، ورفض تجميل مشاكل الإصابات التي يعاني منها الفريق.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
ساوثهامبتون
بيب جوارديولا
كيفن دي بروين
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
حاكم عجمان يعزي في وفاة عبدالله بن معضد الكتبي
علوم الدار
حاكم عجمان يعزي في وفاة عبدالله بن معضد الكتبي
اليوم 19:20
الممثل الأميركي أليك بالدوين أمام المحكمة (أرشيفية)
الترفيه
تطور جديد في محاكمة الممثل بالدوين في قضية مقتل مصورة
اليوم 22:09
أرتيتا يثير الشكوك حول ثلاثي «أرسنال»
الرياضة
أرتيتا يثير الشكوك حول ثلاثي «أرسنال»
اليوم 22:02
جوارديولا يؤكد غياب «الرباعي»
الرياضة
جوارديولا يؤكد غياب «الرباعي»
اليوم 22:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©