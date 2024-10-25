جوارديولا يؤكد غياب «الرباعي»



لندن (د ب أ)



أكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، غياب الرباعي كيفين دي بروين، وكايل ووكر، وجاك جريليش، وجيريمي دوكو، عن مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون المقرر إقامتها السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن جوارديولا، الذي اختار 15 لاعباً فقط في قائمة الفريق التي فازت على سبارتا براج في دوري الأبطال هذا الأسبوع، أكد أنه لا يعرف موعد عودة دي بروين.

وعند سؤاله عما إذا كان الثنائي دي بروين وووكر متاحين أم لا، أجاب جوارديولا: «لا، ليس بعد».

وعند الضغط عليه لمعرفة ما إذا كان غياب دي بروين الممتد بسبب الإصابة في الفخذ يشكل مصدراً للقلق، قال جوارديولا: «نعم، بالطبع، أفضل أن يكون الفريق كله جاهزاً، مع هذا العدد من المباريات، ولكن هذا هو الوضع».

وأضاف: «أتمنى أن يعود قريباً، لا أعرف متى بعد، أود أن أخبركم، ولكنني لا أعرف».

ويغيب صانع الألعاب دي بروين منذ منتصف سبتمبر الماضي، فيما تعرض ووكر لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع المنتخب الإنجليزي هذا الشهر.

وانضم دوكو وجريليش لقائمة إصابات مانشستر سيتي هذا الأسبوع، وغابا عن المباراة التي فاز فيها الفريق على سبارتا براج بخماسية نظيفة يوم الأربعاء الماضي.

وعند سؤاله عما إذا كان أي من الثنائي سيتواجد في المباراة، أجاب جوارديولا بـ «لا»، ورفض تجميل مشاكل الإصابات التي يعاني منها الفريق.