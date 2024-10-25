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الرياضة

«فخر أبوظبي» و«النسور» يتطلعان إلى مواصلة «النتائج الإيجابية»

الجزيرة وخورفكان يخوضان المباراة بمعنويات عالية (الاتحاد)
26 أكتوبر 2024 00:56

مراد المصري (أبوظبي)

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تتواصل اليوم «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة 3 مباريات.
يلتقي الجزيرة وخورفكان، على استاد محمد بن زايد، في مواجهة يتطلع فيها كل فريق إلى مواصلة النتائج الإيجابية، فيما تكون هناك مباراتان بشعار «مداواة الجراح» لأربعة فرق عرفت الخسارة، في الجولة الماضية، يلعب عجمان مع الوصل، على استاد راشد بن سعيد، والعروبة مع بني ياس، على استاد دبا. 
ويتطلع الجزيرة وخورفكان إلى مواصلة نسق الأداء التصاعدي، بعدما حقق كل فريق الفوز في الجولة الماضية، حصد «فخر أبوظبي» أكبر انتصاراته إلى الآن، بعدما تفوق على دبا الحصن 6-1، فيما سجل «النسور» فوزاً تاريخياً على الوصل 4-3.
ويدرك الجزيرة، بقيادة المغربي الحسين عموتة، أن حصد النقاط في هذه المرحلة من الموسم، سيكون له الأثر الإيجابي، في محاولة الارتقاء على سلم الترتيب، والبقاء في دائرة المنافسة، فيما يدرك خورفكان أن هذه النقاط تمنح الفريق القدرة على الابتعاد عن حسابات الهبوط مبكراً، والتفرغ لمحاولة إنهاء المشوار بأفضل مركز ممكن.
من جانبه، سيكون الوصل «حامل اللقب»، أمام مشوار محفوف بالصعوبة أمام عجمان «العنيد» على ملعبه، وفيما يدخل «الإمبراطور» المواجهة منتشياً بالفوز على الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، يدرك أن «الخطأ ممنوع» في الدوري، بعدما خسر أمام العين وخورفكان على التوالي، واستقبل في كل لقاء أربعة أهداف.
من جانبه، يدرك «البرتقالي» الحاجة إلى مضاعفة الجهد في هذه المرحلة، ورغم خسارته في الجولة الماضية أمام النصر، فإنه نجح في تجاوز خورفكان، ليبلغ ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهي النتيجة التي ترفع معنوياته قبل العودة إلى منافسات الدوري.
ويتطلع كل من العروبة وبني ياس إلى اقتناص نقاط المواجهة بينهما، ما بين العروبة الذي لم يحقق أي نقطة على الإطلاق إلى الآن، وخسر جميع مبارياته الخمس الماضية، و«السماوي» الذي رغم تعثره بخسارة قاسية بخماسية أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، نجح في التأهل إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليحصد جرعة ثقة قبل هذه المباراة.

فخر أبوظبي
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دوري أدنوك للمحترفين
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خورفكان
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