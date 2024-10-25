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الرياضة

أرتيتا يثير الشكوك حول ثلاثي «أرسنال»

أرتيتا يثير الشكوك حول ثلاثي «أرسنال»
25 أكتوبر 2024 22:02

 
لندن (د ب أ)

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أثار ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، شكوكاً كبيرة فيما يتعلق بمشاركة الثلاثي بوكايو ساكا وريكاردو كالافيوري وجورين تيمبر، في مباراة الفريق المقبلة أمام ليفربول، بعدما كشف أن مشاركة الثلاثي المصاب غير مؤكدة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن ساكا غاب عن آخر مباراتين لأرسنال بسبب الإصابة في أوتار الركبة، التي تعرض لها مع المنتخب الإنجليزي، فيما غاب تيمبر عن آخر ثلاث مباريات بسبب مشاكل عضلية.
وانضم كالافيوري لقائمة المصابين، عندما تعرض لإصابة في الركبة خلال المباراة التي فاز فيها أرسنال على شاختار دونيتسك الاوكراني 1- صفر يوم الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.
ويستمر غياب القائد مارتين أوديجارد بسبب مشاكل في الكاحل، كما يغيب ويليام سالبيا عن مواجهة ليفربول، بسبب الإيقاف عقب حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة بورنموث الأخيرة.
وقبل مواجهة ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بـ48 ساعة، قال أرتيتا: «سنبذل قصارى جهدنا لكي يتواجدوا معنا (ساكا وكالافيوري وتيمبر)، ولكن هذا غير مؤكد بشكل كبير».
وأضاف: «قام ساكا بخوض بعض التدريبات في الملعب، إلى أي مدى يمكننا أن نجعله جاهزاً قبل يوم الأحد هو سؤال آخر، لدينا يوم آخر، وهو أمر جيد».
وقال: «كالافيوري يحتاج للمزيد من الاختبارات، بالأمس خضع لبعضها، واليوم سيجري اختبارات أخرى، بعدها سنعرف، آخر مرة كنا نعتقد أن إصابته خطيرة، انتهى الأمر بخوضه مباراة بعدها بيومين، لذلك، دعونا نرى».
وأضاف: «أما بالنسبة لتيمبر، كانت هذه هي أول حصة تدريبية يتمكن من المشاركة في جزء منها، لقد غاب لفترة. كنا نتوقع أن يتقدم أكثر، لذلك سنضطر للانتظار».
وبسبب الخسارة التي تلقاها أرسنال أمام بورنموث بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، أصبح الفريق يتأخر بفارق أربع نقاط خلف ليفربول المتصدر قبل مواجهة بعضهما بعضاً الأحد على ملعب الإمارات.

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