«تحديات نارية» بين أبطال «يو إف سي 308» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

شهد المؤتمر الصحفي لبطولة يو إف سي 308: توبوريا ضد هولواي، الذي عقد في الاتحاد أرينا أجواءً متميزة، حيث أجاب نجوم البطولة على أسئلة الجمهور، وأكدوا أنهم سيقدمون مباريات حافلة بالتحدي والإثارة.

وتبادل نجوم البطولة التحديات مؤكدين جاهزيتهم لخوض النزالات، ولا سيما إيليا توبوريا، حامل لقب وزن الريشة، والذي أشار إلى أنه يخطط لانتزاع الفوز بالضربة القاضية منذ الجولة الأولى.

وتوجه دوربشوك نابوتوف، الرياضي الطاجيكي غير المهزوم الذي لم يفتتح مسيرته في يو إف سي بعد، مباشرة إلى دانا وايت، طالباً فرصة للنزال.

وقال نابوتوف، الذي كان جالساً بين المشجعين: «لست هنا لطرح الأسئلة، وإنما جئت لأحصل على فرصتي في النزال، والتي أستحقها بعد أن حققت انتصاراتي كلها دون الاستعانة بمدير أعمال».

وبدوره، أفاد وايت، الذي أعجب بعزيمة الرياضي، إلى احتمال حصول اللاعب على فرصة في المستقبل، وسلط وايت الضوء على مكانة أبوظبي المتنامية في الرياضة، ووصفها بأنها وجهة رئيسية لبطولات يو إف سي.

وأضاف: «حصدت جميع البطولات التي استضافتها أبوظبي نجاحاً لافتاً». وينعكس ذلك في قيام رياضي بالسفر إلى أبوظبي فقط للحصول على فرصة النزال.

وأظهر توبوريا قدراً كبيراً من الثقة وتوقع حسماً سريعاً لنزاله ضد ماكس هولواي، والذي كان هادئاً طوال الوقت، وقال: «سنرى بشأن ذلك ليلة السبت. يمكنك فقط أن تستمر في المحاولة وتحمي نفسك جيداً، لأن كل شيء ممكن».

وفي الفعالية الرئيسة المشتركة، أكد حمزات شيماييف أنه لن يسمح بوصول المباراة إلى قرار الحكام، مؤكداً عزمه إنهاء خصمه، ليرد روبرت ويتاكر: «ربما يكون حمزات متفوقاً في المصارعة، ولكننا لن نلجأ إليها، بل سأتبع استراتيجيتي الخاصة، وسنرى حينها مستواه الحقيقي».