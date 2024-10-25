منصور بن محمد يزور معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية

دبي (الاتحاد)

زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، في دورته الثامنة المُقامة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، وتستمر حتى 27 أكتوبر الجاري.

وتفقّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من أجنحة الشركات العارضة، يرافقه خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وفرانشيسكو سانتا، الرئيس التنفيذي للمجموعة الإيطالية للمعارض في الشرق الأوسط، وراشيل تشاتام، المدير العام للشركة، حيث استمع سموه إلى شرح حول جديد الدورة الثامنة من المعرض والشركات العالمية الكبرى المشاركة، وما تعرضه من أحدث منتجاتها في مجالات التدريب واللياقة وبناء الأجسام والتغذية الصحية والملابس والأجهزة الرياضية، إلى جانب عدد من الفعاليات المتنوعة المُقامة في إطار المعرض من بينها بطولة بناء الأجسام للهواة التي يشارك فيها أكثر من 3000 هاوٍ.

واطّلع سموّ رئيس مجلس دبي الرياضي على جانب من المنتجات المعروضة، والتي تربط جميعها برياضة بناء الأجسام، حيث أشاد سموّه بجهود المنظمين وحرص مجلس دبي الرياضي على دعم تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يلعب دوراً حيوياً في نشر وتطوير مختلف أنواع الرياضات، وزيادة مساهمة الرياضة في الاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل.