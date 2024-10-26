نوتنجهام «يلدغ» ليستر!

ليستر (أ ف ب)



قاد النيوزيلندي كريس وود بتسجيله «ثنائية» فريقه نوتنجهام فورست، لمواصلة عروضه القوية، وإلحاق الهزيمة بمضيفه ليستر سيتي 3-1، ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبعد أن افتتح راين ييتس التسجيل لنوتنجهام (16)، وعادل جيمي فاردي لليستر سيتي (23)، تألق المهاجم النيوزيلندي بتسجيله هدفين 47 و60)، منحاً نوتنغهام فوزه الرابع هذا الموسم، ليتقدم الى المركز الخامس موقتاً برصيد 16 نقطة.

في المقابل، تجمّد رصيد ليستر عند تسع نقاط في المركز الرابع عشر.

وهذا الفوز الثاني توالياً لنوتنجهام تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي غاب عن اللقاء بداعي الإيقاف، علماً أن فريقه تعرّض لخسارة واحدة فقط، من أصل تسع مباريات، مقابل أربعة انتصارات وأربعة تعادلات هذا الموسم.

في المقابل، تعرّض مدرب ليستر سيتي ستيف كوبر للخسارة في مواجهته الأولى أمام فريقه السابق الذي أقاله من منصبه في ديسمبر الماضي.