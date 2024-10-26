«كلاسيكو» ريال مدريد وبرشلونة يشهد غزارة تهديفية!

مراد المصري (أبوظبي)



يسود الترقب لمواجهة «الكلاسيكو» اليوم السبت، بين ريال مدريد وبرشلونة في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، وبحسب الإحصائيات فإن التوقعات تشير إلى أننا سنشهد غزارة تهديفية.

وفي رصد رقمي، نجد أنه تم تسجيل 29 هدفاً في آخر 8 مواجهات بينهما بالدوري، وهو ما يعني 3.6 هدف للمباراة الواحدة.

ويملك برشلونة حالياً أفضل هجوم في «الليجا» بتسجيله 33 هدفاً في 10 مباريات، بينما أحرز ريال مدريد ثاني أعلى من الأهداف بإجمالي 21 هدفاً، واللافت أن 14 منها جاءت على ملعب «البرنابيو» الذي يحتضن «الكلاسيكو».

وتضم المواجهة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الذي يتصدر قائمة هدافي «الليجا» هذا الموسم برصيد 12 هدفاً، بمعدل 1.20 هدف في المباراة، يليه نجم ريال مدريد كيليان مبابي، الذي سجل 6 أهداف في أول 9 مباريات له في الدوري.

وأسهم رافينيا لاعب برشلونة بـ 10 أهداف «5 أهداف و5 تمريرات حاسمة»، بينما قدم فينيسيوس، الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية يوم الاثنين 4 أهداف و6 تمريرات حاسمة، وهو صاحب أعلى عدد من التمريرات الحاسمة في الدوري.