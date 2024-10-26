موعد «الكلاسيكو الأول» بين ريال مدريد وبرشلونة

مراد المصري (أبوظبي)



يحين الليلة موعد «الكلاسيكو» الأول هذا الموسم بين ريال مدريد وبرشلونة، في قمة «الجولة 11»، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، في تحدٍ مثير على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ويتصدر «الكتالوني» الترتيب بفارق 3 نقاط عن فريق العاصمة.

ويتسلح برشلونة بسجله المتميز خارج الديار هذا الموسم في «الليجا»، وباستثناء الخسارة أمام أوساسونا، نجح في حصد انتصارات كبيرة على بلد الوليد 7-0، وجيرونا 4-1 وفياريال 5-1، وديبورتيفو ألافيس 3-0.

ويدخل برشلونة بقيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك، اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزاً كبيراً على إشبيلية 5-1 بالدوري، وبايرن ميونيخ 4-1 في دوري أبطال أوروبا، في لقاء شهد تسجيل رافينيا «هاتريك».

ويدخل ريال مدريد المباراة، بعد فوزه الرائع 5-2 على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، إذ سجل فينيسيوس جونيور «هاتريك»، ليقود فريقه إلى واحدة من الانتصارات التاريخية بطريقة «الريمونتادا» المتميزة في «البرنابيو».

ويتسلح ريال مدريد بسجله الرائع على أرضه، حيث لم يخسر في «البرنابيو» منذ 568 يوماً، وخلال هذا الموسم انتزغ الفوز في المباريات الخمس التي أقيمت على أرضه في الدوري، إلى جانب الفوز مرتين على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، بإجمالي 7 انتصارات في مختلف المسابقات.