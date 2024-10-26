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الرياضة

فليك يواجه ريال مدريد وأنشيلوتي للمرة الأولى!

فليك يواجه ريال مدريد وأنشيلوتي للمرة الأولى!
26 أكتوبر 2024 07:56

 
مراد المصري (أبوظبي)

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تشهد مباراة «الكلاسيكو» الليلة بين ريال مدريد وبرشلونة، ليس فقط خوض الألماني هانزي فليك مدرب «البلوجرانا» هذه المواجهة التاريخية للمرة الأولى في مسيرته، ولكنها ستكون أول مرة يقابل فيها ريال مدريد، وحتى المدرب كارلو أنشيلوتي في مباراة رسمية.
عندما تولى هانزي فليك مهمة تدريب برشلونة الصيف الماضي، كان هناك حماس في الأجواء، ولكن أيضاً حالة من عدم اليقين حول قدرته على التأقلم، بالنظر إلى أنه قضى مسيرته بالكامل في الملاعب الألمانية مع بايرن ميونيخ والمنتخب، إلا أنه نجح بدرجة كبيرة في بداية المشوار، بعدما قاد برشلونة إلى الفوز في 9 من أول 10 مباريات بالدوري، وتسجيل 33 هدفاً، وهو الرقم الأعلى لأي فريق على صعيد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.
وستكون أيضاً أول مباراة رسمية له على الإطلاق ضد ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي، رغم أنه سبق له اكتساح القارة الأوروبية رفقة بايرن ميونيخ، عندما تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2020، فيما سبق أن التقى ريال مدريد وأنشيلوتي ولكن في الصيف الماضي، خلال مباراة ودية، تفوق فيها برشلونة، مما يجعل «الكلاسيكو» مناسبة خاصة للغاية، وبالنظر إلى الطريقة التي لعب بها كلا الفريقين حتى الآن هذا الموسم، حيث سجلا العديد من الأهداف واستقبلا الكثير أيضاً، فقد تكون مباراة قابلة لجميع الاحتمالات.لعب برشلونة تحت قيادة فليك بأسلوب الدفاع العالي حتى الآن هذا الموسم، واستقبل أهدافاً في 7 من أصل 10 مباريات في «الليجا» بمجموع 10 أهداف، مما يعني أن فليك يجب أن يقرر ما إذا كان سيختار نهجاً أكثر تحفظاً، أو الالتزام بخط الدفاع العالي؟

 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ريال مدريد
بايرن ميونيخ
دوري أبطال أوروبا
هانسي فليك
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