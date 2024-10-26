وفاة مدافع البرازيل بـ «سكتة قلبية»

ساو باولو (أ ف ب)



توفي الظهير البرازيلي السابق زي كارلوس، وصيف بطل العالم مع منتخب بلاده عام 1998، عن عمر يناهز 56 عاماً، بحسب ما أعلن ناديه السابق ساو باولو.

وقال النادي الذي قضى معه زي كارلوس أفضل فترات مسيرته بين 1997 و1999 «بألم شديد يعلن نادي ساو باولو وفاة جوزيه كارلوس دي ألميدا، زي كارلوس، في أوساسكو».

ولم يحدد النادي أسباب الوفاة التي أرجعتها وسائل إعلام محلية إلى سكتة قلبية.

خلال نهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا، شارك زي كارلوس أساسياً في مباراة نصف النهائي التي فاز بها «السيليساو» بركلات الترجيح ضد هولندا «1-1، 4-2» في مارسيليا، بدلاً من كافو الذي غاب عن تلك المباراة بداعي الإيقاف.

إلا أنه عاد إلى مقاعد البدلاء في المواجهة النهائية التي خسرتها البرازيل أمام فرنسا بقيادة زين الدين زيدان «0-3».

ولم يلعب زي كارلوس مع «السيليساو» مرة أخرى بعد «مونديال 1998»، قبل أن ينهي مسيرته في عام 2005.