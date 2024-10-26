السبت 26 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر.. «فخ التعادل» قبل «ديربي الرياض» أمام الهلال

النصر.. «فخ التعادل» قبل «ديربي الرياض» أمام الهلال
26 أكتوبر 2024 09:30

 
الرياض (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
رينارد يقترب من تدريب السعودية
«أبيض الناشئين» إلى نهائيات كأس آسيا


فرض الخلود التعادل على النصر 3-3 ضمن المرحلة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وسجل أهداف المباراة القمري ميزياني ماويلدا «12 و28» والكونغولي جاكسون موليكا «71» للخلود، فيما سجل للنصر الإسباني إيمريك لابروت «16 و24»، والبرازيلي أندرسون تاليسكا «95» من ركلة جزاء.
ورفع النصر رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، والخلود إلى 6 نقاط في المركز الرابع عشر.
ويُعتبر التعادل هو التعثر الأول للمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي مع النصر بعد 6 انتصارات متتالية في مختلف البطولات.
ويخوض النصر مباراته المقبلة أمام الهلال في «ديربي» الرياض مطلع نوفمبر المقبل، بينما يلعب الخلود أمام التعاون.
وفي مباراة أخرى، فاز القادسية على ضيفه ضمك 2-1.
سجل أهداف المباراة المكسيكي خوليان كينيونيس (39) والجابوني بيير إيمريك أوباميانج (88) فيما سجل هدف ضمك السنغالي حبيب ديالو «95».
الفوز رفع رصيد القادسية إلى 13 نقطة في المركز الخامس، في حين جمّدت الخسارة رصيد ضمك عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

 

السعودية
الدوري السعودي
النصر
الهلال
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
شباب الأهلي يتصدر «سوبر غرب آسيا»
الرياضة
شباب الأهلي يتصدر «سوبر غرب آسيا»
اليوم 11:26
فلاي دبي: تم إلغاء رحلات إلى الأردن وإيران والعراق وإسرائيل
علوم الدار
فلاي دبي: إلغاء رحلات إلى الأردن وإيران والعراق وإسرائيل
اليوم 11:25
ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة «ترامي» في الفلبين
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة «ترامي» في الفلبين
اليوم 11:04
سيف بن زايد: الإمارات الأولى عالمياً في الاستقرار الاقتصادي
علوم الدار
سيف بن زايد: الإمارات الأولى عالمياً في الاستقرار الاقتصادي
اليوم 10:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©