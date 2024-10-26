النصر.. «فخ التعادل» قبل «ديربي الرياض» أمام الهلال



الرياض (أ ف ب)



فرض الخلود التعادل على النصر 3-3 ضمن المرحلة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل أهداف المباراة القمري ميزياني ماويلدا «12 و28» والكونغولي جاكسون موليكا «71» للخلود، فيما سجل للنصر الإسباني إيمريك لابروت «16 و24»، والبرازيلي أندرسون تاليسكا «95» من ركلة جزاء.

ورفع النصر رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، والخلود إلى 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

ويُعتبر التعادل هو التعثر الأول للمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي مع النصر بعد 6 انتصارات متتالية في مختلف البطولات.

ويخوض النصر مباراته المقبلة أمام الهلال في «ديربي» الرياض مطلع نوفمبر المقبل، بينما يلعب الخلود أمام التعاون.

وفي مباراة أخرى، فاز القادسية على ضيفه ضمك 2-1.

سجل أهداف المباراة المكسيكي خوليان كينيونيس (39) والجابوني بيير إيمريك أوباميانج (88) فيما سجل هدف ضمك السنغالي حبيب ديالو «95».

الفوز رفع رصيد القادسية إلى 13 نقطة في المركز الخامس، في حين جمّدت الخسارة رصيد ضمك عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.