موتسيبي يترشح لـ «ولاية ثانية» في «الكاف»

نيروبي (أ ف ب)

ينوي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم رجل الأعمال باتريس موتسيبي الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقرر إقامتها في مارس 2025.

ووفقاً لبيان مقتضب ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، فقد جاء ترشح موتسيبي «بناء على طلبات من عدد كبير من رؤساء الاتحادات الوطنية ورؤساء الاتحادات الإقليمية، فقد وافق رئيس الاتحاد الأفريقي الدكتور باتريس موتسيبي على الترشح أخيراً لولاية أخرى».

وعين الاتحاد الأفريقي موتسيبي رئيساً في مارس 2021، خلفاً للملغاشي أحمد أحمد الذي خلف في 2017 الراحل الكاميروني عيسى حياتو .

وخلال الجمعية العمومية المقبلة، سيتم ملء المراكز التالية: رئيس الاتحاد، أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي أفريقيا في مجلس الفيفا.

وتنتهي ولاية موتسيبي في مارس 2025، كما تنتهي ولاية أعضاء اللجنة التنفيذية الجيبوتي سليمان وابيري (النائب الثالث للرئيس)، والكاميروني سيدو نجويا (النائب الرابع للرئيس) والقمرية كنيزات إبراهيم (النائبة الخامسة للرئيس)، بالإضافة للتونسي وديع الجريء، والليبيري مصطفى راجي، والنيجري جبريلا حميدو، والسيشيلي الفيس شيتي، والبوتسواني ماكلين كورتيز.

وتنتهي أيضاً ولاية أعضاء الكاف في مجلس الفيفا، وهم المصري هاني أبوريدة، والمغربي فوزي لقجع، والبنيني مارتن تشاكوس، والمالي مامادو توريه، والنيجيري أماجو بينيك والسيراليونية عائشة يوهانسن.

وكان قد تجنّب موتسيبي الشهر الماضي الإجابة على سؤال عما إذا كان سيترشح مجدداً، خلال زيارة عمل للتحقق من استعدادات كينيا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية للاعبين للمحليين وكأس الأمم الأفريقية 2027.