شباب الأهلي يتصدر «سوبر غرب آسيا»



علي معالي (أبوظبي)



تصدر شباب الأهلي قمة المجموعة الأولى، عقب الجولة الأولى من دوري سوبر غرب آسيا للسلة، بعد فوزه على البشائر العُماني 83- 65، متساوياً في رصيد «نقطتين» مع الكويت الكويتي الذي تغلب على الأهلي البحريني 88-77.

ويبدو أن سباق كرة القدم بين شباب الأهلي والكويت انتقل إلى السلة أيضاً، وشهد «دوري أبطال آسيا 2» تفوق «الفرسان» على «العميد» 4-1 ضمن المجموعة الرابعة.

وفي السلة، يعتبر الكويت المنافس الأقوى لشباب الأهلي في «سوبر غرب آسيا»، ويلتقي الكويت مع البشائر في الجولة الثانية 4 نوفمبر المقبل، وفي اليوم التالي، يحل شباب الأهلي ضيفاً على الأهلي البحريني.

ويملك «الفرسان» الذي يقوده المدرب التونسي وليد زريدة، عدداً كبيراً من النجوم، منهم عمر خالد، والأميركي سيردوم بوينتر، وقيس عمر حامد عبداللطيف، والشقيقان سعيد ومحمد مبارك.