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الرياضة

«الكلاسيكو».. الريال الأغلى بـ1.36 مليار يورو

«الكلاسيكو».. الريال الأغلى بـ1.36 مليار يورو
26 أكتوبر 2024 11:32

معتز الشامي (أبوظبي)
يحتضن ملعب «سانتياجو برنابيو»، مباراة ريال مدريد وبرشلونة في «كلاسيكو الأرض»، عند الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإسباني.
ويتفوق فريق الريال على برشلونة من حيث القيمة السوقية قبل «الكلاسيكو» المرتقب، حيث تبلغ قيمة «الميرينجي» 1.36 مليار يورو مقابل 944 مليون يورو قيمة البارسا، فيما يعد البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، أغلى لاعب في الكلاسيكو، حيث تبلغ قيمته التسويقية 200 مليون يورو.
ويحمل فينيسيوس آمال جماهير وعشاق ريال مدريد حول العالم، من أجل الفوز على برشلونة الليلة، للتساوي في صدارة جدول الدوري.
أما عن الدوري الإسباني قبل قمة الليلة، فيعتلى برشلونة قمة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة، ويدخل فريق الريال المباراة، بعد «ريمونتادا» مثيرة في البرنابيو بالفوز على بروسيا دورتموند 5-2، بعد التأخر بهدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.
 

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