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الرياضة

ريال مدريد يتفوق على برشلونة تاريخياً في «الكلاسيكو»

ريال مدريد يتفوق على برشلونة تاريخياً في «الكلاسيكو»
26 أكتوبر 2024 11:37

معتز الشامي (أبوظبي)

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ساعات تفصلنا عن أقوى مباراة في العالم بين ريال مدريد وبرشلونة في «الكلاسيكو» المرتقب، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن «الجولة الـ11» من الدوري الإسباني.
واستناداً للتاريخ، يتفوق «الريال» على برشلونة، في تاريخ المواجهات بكل المسابقات، قبل موقعة «الكلاسيكو»، حيث التقى الفريقان في 257 مباراة بجميع البطولات، وفاز الملكي بـ105 مباريات، مقابل 100 انتصار لمصلحة «البارسا»، وتعادل الفريقان في 52 مباراة، وأحرز ريال مدريد 433 هدفاً داخل شباك غريمه التقليدي برشلونة، فيما استقبلت شباكه 419 هدفاً من «الكتالوني».
وعلى مستوى الدوري الإسباني، تقابل ريال مدريد وبرشلونة في 188 مباراة، مقسمة بين 79 فوزاً لـ«الملكي»، مقابل 74 فوزاً لـ«البلوجرانا» والتعادل في 35 مباراة، وسجل «الميرنجي» 304 أهداف، فيما أحرز برشلونة 301 هدف.
حصل ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي 2023-2024 للمرة الـ36 في تاريخه، ويتطلع إلى الحفاظ على لقبه من «الليجا» هذا الموسم، وسط منافسة قوية من الغريم التقليدي برشلونة.
فيما تُوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني 27 مرة في تاريخه، آخرها الموسم قبل الماضي 2022-2023، بينما يتصدر برشلونة قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد «الوصيف»، كما لعب برشلونة 10 جولات في «الليجا» هذا الموسم، مقسمة ما بين 9 انتصارات وخسارة وحيدة، فيما فاز الريال بـ7 مباريات وتعادل في 3 مباريات.

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
برشلونة
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