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الرياضة

«أطلس» ينتزع كأس الوثبة في أميركا

«أطلس» ينتزع كأس الوثبة في أميركا
26 أكتوبر 2024 11:38

عصام السيد (أبوظبي)
توج المهر «وما أطلس» للمالكة والمدربة ريتا ديلون، بقيادة فيكتور جي آر يوريتا، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، والذي أقيم بمضمار لون ستار بارك بأميركا، وبلغت جائزته 6500 دولار، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم سباقات كأس الوثبة ستاليونز بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا.
وانتزع «وما أطلس» لقب السباق، بعد تنافس مثير في عمق المستقيم وحتى الأمتار الأخيرة، انتهي بتقدمه بفارق رأس وأقل من ثانية عن وصيفه وغريمه «أبتاون هاستامنانا» بقيادة أدريان موراليس، فيما جاء ثالثاً «أبتاون توب ذا ساسي» بقيادة أجريليو جاليجوس، وكلاهما لجون وكريستا هيننجزجارد، وبإشراف كارلوس باديلا، وسجل البطل البالغ من العمر أربع سنوات، والمنحدر من نسل «آر بي وايلد كارد» زمناً قدره 1:22:98 دقيقة.
وانطلق أول سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى، والثانية، والثالثة.

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مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول
كأس الوثبة ستاليونز
أميركا
الخيول العربية الأصيلة
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