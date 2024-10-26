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الرياضة

أغلى 10 لاعبين في «كلاسيكو» ريال مدريد وبرشلونة

أغلى 10 لاعبين في «كلاسيكو» ريال مدريد وبرشلونة
26 أكتوبر 2024 12:04

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يتصدر البرازيلي فينيسيوس جونيور «جناح» ريال مدريد، قائمة أغلى اللاعبين في مباراة «الكلاسيكو» المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن «الجولة الـ11» من الدوري الإسباني.
حيث تبلغ القيمة التسويقية للبرازيلي فينيسيوس جونيور 200 مليون يورو، وهو الأغلى في مباراة «الكلاسيكو» الليلة، ويأتي خلفًا له زملاؤه داخل صفوف «الملكي» جود بيلينجهام وكيليان مبابي بقيمة 180 مليون يورو.
وتضم قائمة أغلى 10 لاعبين في «كلاسيكو» الريال وبرشلونة:
فينيسيوس - ريال مدريد «200 مليون يورو»
جود بيلينجهام - ريال مدريد «180 مليون يورو»
كيليان مبابي - ريال مدريد «180 مليون يورو»
لامين يامال - برشلونة «150 مليون يورو»
فيدي فالفيردي - ريال مدريد «130 مليون يورو»
رودريجو - ريال مدريد «110 ملايين يورو»
كامافينجا - ريال مدريد «100 مليون يورو»
تشواميني - ريال مدريد «100 مليون يورو»
جافي - برشلونة «90 مليون يورو»
بيدري - برشلونة «80 مليون يورو»

لامين يامال
جود بيلينجهام
فينيسيوس جونيور
كيليان مبابي
مبابي
الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
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