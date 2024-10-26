موزيتي يصدم زفيريف في فيينا

فيينا (أ ف ب)



صدم الإيطالي لورنتسو موزيتي منافسه الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالمياً، عندما قلب تأخره وبلغ نصف نهائي دورة فيينا للتنس (500 نقطة)، واصفاً عودته بـ«الفوز الكبير».

وبعد تخلفه 2-6 في أوّل مجموعة، ضرب المصنّف الـ17 عالمياً بقوة، منتزعاً الثانية والثالثة من حامل لقب 2021 بنتيجة 7-6 و6-4 توالياً، وحاسماً المباراة في ساعتين و36 دقيقة.

قال ابن الثانية والعشرين الذي حصد ميدالية برونزية في أولمبياد باريس الصيف الماضي، بعد أسابيع قليلة من بلوغه نصف نهائي ويمبلدون: لم تبدأ المباراة كما خططنا لها، عانيت لإيجاد التوازن الصحيح على ضرباتي الأمامية «فورهاند»، والتنويع على الضربات الخلفية «باكهاند».

تابع «هذا فوز كبير لأن ساشا يحب حقاً اللعب هنا، على هذا الملعب، وفي هذه الظروف، لكن بعد الدور الأول، شعرت بحال جيدة وأظهرت ذلك».

ويلتقي موزيتي في نصف النهائي جاك درايبر المصنف الـ18، بعد فوز البريطاني على التشيكي توماش ماخاتش 6-3، 3-6، 6-1.

قال درايبر بعد حجز مكانه في المربع الأخير للمرة الثامنة في مسيرته ضمن دورات المحترفين «أعتقد أن المجموعة الأولى تميزت باللعب البدني، من الصعب دوماً أن تواجه توماش، هو صلب في الكرات المنخفضة».

واحتاج الأسترالي أليكس دي مينور المصنف ثانياً إلى عودة قوية للتغلب على التشيكي المراهق ياكوب منشيك 6-7، 6-3، 6-4.

يلتقي دي مينور الذي لا يزال يملك فرصة في بلوغ دورة دبليو تي إيه الختامية للموسم في تورينو، الروسي كارن خاتشانوف الفائز على الإيطالي ماتوي بيريتيني 6-1، 6-4.