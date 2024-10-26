خربين يبصم بـ«الثلاثية» للمرة «الرابعة»



علي معالي (أبوظبي)



خطف السوري عمر خربين مهاجم الوحدة الأنظار هذا الموسم بـ«الثلاثيات المكررة»، وآخرها في شباك كلباء، ضمن «الجولة السادسة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وانتهت المباراة لمصلحة «العنابي» 3-1، وسبق لخربين أن سجل «هاتريك» في شباك شباب الأهلي ضمن «الجولة الثالثة» التي انتهت لمصلحة «الفرسان» 5- 4، ليسجل رقماً قياسياً هذا الموسم بـ«الهاتريك الثاني»، بعد 6 جولات فقط، متفوقاً على لابا كودجو مهاجم العين صاحب «الثلاثية» أمام خورفكان، وانتهت المباراة لمصلحة «الزعيم» 5-1 ضمن الجولة الأولى.

ويحفل مشوار خربين «30 عاماً» بسجل حافل مع «الثلاثيات»، حيث سبق له أن أحرز «هاتريك» مرتين مع الهلال السعودي، الأولى موسم 2016- 2017 في شباك النصر بـ«الجولة 26»، عندما تفوق «الأزرق» 5- 1، وفي ذاك الموسم سجل اللاعب 7 أهداف، وفي الموسم التالي مع الهلال أيضاً، سجل خربين الرصيد نفسه، ونجح في هز شباك الفتح بثلاثية في «الجولة الـ26» أيضاً، وكأنه أصبح على موعد مع الثلاثيات في هذه الجولة بالدوري السعودي.

ولهذا اللاعب القناص تجارب احترافية متنوعة في الدوريات العربية المختلفة، حيث انطلق من فريق الوحدة السوري إلى القوة الجوية العراقي 2013- 2014، ومنذ ذلك التاريخ وهو يصول ويجول في الملاعب العربية، حيث انتقل إلى فريق الميناء بالعراق موسم 2015- 2016، ومنه إلى الظفرة في نفس الموسم، واستمر حتى نهاية موسم 2016- 2017، قبل أن ينتقل إلى الهلال السعودي 3 مواسم متتالية، وفي 2018- 2019 انتقل للدوري المصري بصفوف نادي بيراميدز لموسم واحد، ليعود بعدها للهلال مرة أخرى حتى 2020- 2021، وانتقل في نفس الموسم إلى ملاعبنا بصفوف نادي الوحدة، حتى نهاية موسم 2021- 2022، قبل أن ينتقل لنادي شباب الأهلي موسماً واحداً فقط (2022- 2023)، ليعود مجدداً إلى صفوف الوحدة والذي سجل معه أعلى معدل تهديف في مشواره الاحترافي في الموسم الماضي برصيد (18 هدفاً) بالدوري، وسبق له أن سجل أيضاً ثاني أعلى معدل تهديف مع «العنابي» أيضاً في موسم 2021- 2022 بـ15 هدفاً.

ومع مرور 6 جولات من الموسم الجاري، يتصدر عمر خربين قائمة الهدافين بـ8 أهداف، في 517 دقيقة، يليه سردار أزمون «شباب الأهلي»، ولابا كودجو «العين»، وكايو لوكاس «الشارقة» وعادل تعرابت «النصر» ولكل منهم 5 أهداف.