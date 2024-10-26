مدافع برشلونة يؤكد شرعية فوز فينسيوس بالكرة الذهبية!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قبل ساعات من انطلاق المواجهة النارية في «كلاسيكو الأرض» بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب «سانتياجو برنابيو» في الجولة 11 للدوري الإسباني، لم يجد إينيجو مارتينيز، قلب دفاع البارسا، أي غضاضة في الاعتراف بأن الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور هو المرشح الأول لخلافة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب في العالم، والتي سيتم الإعلان عنها يوم الاثنين.

وقال مارتينيز: «نحن جميعاً نعرف أن الكرة الذهبية ستذهب إلى فينسيوس، إنه لاعب كبير يستحقها عن جدارة، ولا يتوقف عن إثبات موهبته يوماً بعد يوم وتأكيد تفوقه، لقد شاهد الجميع ما فعله في مباراة فريقه الأخيرة أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وكيف كان المحرك الرئيسي والمسيطر على مجريات اللعب، خاصة في شوط المباراة الثاني، ونجاحه في تسجيل 3 أهداف (هاتريك)، حصل بفضلها على جائزة رجل المباراة».

وعلق قائلاً: «فينسيوس هو الفائز (الشرعي) بهذه الجائزة».

وتابع مارتينيز، لاعب ريال سوسيداد السابق قائلاً: «سيحاول فينسيوس أن يفعل الشيء نفسه أمامنا، ولكننا له بالمرصاد».

وعندما سُئل مارتينيز عن فرص لامين يامال في الفوز بالكرة الذهبية مستقبلاً، قال: «ليس عندي أدنى شك في إنه سيحصل عليها قريباً جداً».