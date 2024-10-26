انطلاقة «يو إف سي 308».. الحماس يتصاعد بحضور سيرجيو راموس

أبوظبي (الاتحاد)

ساعات قليلة تفصل عشاق الفنون القتالية المختلطة عن بطولة «يو إف سي 308» توبوريا ضد هولواي، الحدث الأبرز الذي تستضيفه الاتحاد أرينا مساء اليوم، بعد نجاح جميع الرياضيين الـ26 المشاركين في تحقيق الوزن المطلوب وسط حضور جماهيري كبير.

ويتصدر نزال لقب وزن الريشة بطاقة البطولة، حيث يستعد إيليا توبوريا للدفاع عن لقبه للمرة الأولى منذ فوزه بالحزام في فبراير الماضي.

وحاز توبوريا اللقب بالضربة القاضية، متفوقاً على ألكسندر فولكانوفسكي في الجولة الثانية، ويواجه في هذه البطولة تحدياً من نوع آخر، ويلتقي بالمخضرم والبطل السابق ماكس هولواي، الذي خسر لقبه أمام فولكانوفسكي في عام 2019.

وشهدت فعالية الوزن الرسمية حضور أسطورة ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية سيرجيو راموس، والذي رافق توبوريا على المسرح خلال مواجهة هولواي، ويذكر بأن اللاعب الشهير فاز ب 22 كأساً، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم، وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وخمسة ألقاب للدوري الإسباني.

وقبل فعالية الوزن، حظي الجمهور بفرصة طرح الأسئلة على ميراب دفاليشفيلي، بطل وزن البانتام، وفولكانوفسكي، بطل وزن الريشة السابق، والذي أجاب على سؤال حول توقعاته للبطولة وأشاد بمواطنه روبرت ويتاكر، الذي يواجه حمزات شيماييف في الفعالية الرئيسية المشتركة، وقال: «بطاقة البطولة حافلة بالتشويق والإثارة، خاصة بوجود ويتاكر في الفعالية الرئيسية المشتركة. حمزات بالطبع ليس خصماً يستهان به، لذا سنشهد نزالاً قوياً».

وتابع: «أعتقد أن المباريات الأولى في كل من الفعاليتين الرئيسية والمشتركة ستكون نارية. وستكون الخبرة والقدرة على التحمل العامل الحاسم، لذلك أتوقع فوز ويتاكر وماكس، وبرأيي يتمتع إيليا بقدرات مميزة على القتال وقوفاً، وربما هذا هو السبب الذي يدفعه نحو بدء النزال بهذه الطريقة».

ومنحت فعالية الوزن الرسمية وجلسة الأسئلة والأجوبة الجمهور الحاضر في الاتحاد أرينا أجواء مميزة وأوقدت حماسهم لانطلاق النزالات والاستمتاع بمشاهدة عروض مهارية مذهلة خلال بطولة «يو إف سي 308».